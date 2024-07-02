邊搶修邊坍…又增兩處土石流 蘇花公路中斷通車時間再延
台9線蘇花公路163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德路段，昨晚發生土石泥流，造成雙向道路阻斷，公路單位出動大型挖掘機、裝載機，原本預估今天中午可以通車，但是清坍過程中邊坡土石持續坍滑，通車時程因此延後，預估傍晚5時才能全線搶通。
昨晚花蓮大雨不斷，蘇花公路崇德段3處土石泥流超過1500立方公尺，公路局晚間9時32分緊急封閉和仁至崇德段，將159.3公里處的人車往北撤離，164.8公里處的人車往南撤離。
為加快搶修進度盡早通車，公路局東區養護工程分局南澳工務段增援大型挖掘機（300型、200型）各1部，裝載機2部全力搶災，但因上邊坡持續坍滑，今天凌晨161.3公里、164.4公里，又增加兩處土石流，無法如預期在今天中午搶通。
東區養護工程分局局長林文雄說，本來希望盡早清出空間讓車輛通過，但上邊坡還有好幾萬立方公尺土石，重機具在坡腳開挖到一定程度，上邊坡土石又坍下來，必須先減載，都增加搶災困難度，將延至今天傍晚5時才能全線搶通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言