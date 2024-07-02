邊搶修邊坍…又增兩處土石流 蘇花公路中斷通車時間再延

台9線蘇花公路163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德路段，昨晚發生土石泥流，造成雙向道路阻斷，公路單位出動大型挖掘機、裝載機，原本預估今天中午可以通車，但是清坍過程中邊坡土石持續坍滑，通車時程因此延後，預估傍晚5時才能全線搶通。

昨晚花蓮大雨不斷，蘇花公路崇德段3處土石泥流超過1500立方公尺，公路局晚間9時32分緊急封閉和仁至崇德段，將159.3公里處的人車往北撤離，164.8公里處的人車往南撤離。

為加快搶修進度盡早通車，公路局東區養護工程分局南澳工務段增援大型挖掘機（300型、200型）各1部，裝載機2部全力搶災，但因上邊坡持續坍滑，今天凌晨161.3公里、164.4公里，又增加兩處土石流，無法如預期在今天中午搶通。

東區養護工程分局局長林文雄說，本來希望盡早清出空間讓車輛通過，但上邊坡還有好幾萬立方公尺土石，重機具在坡腳開挖到一定程度，上邊坡土石又坍下來，必須先減載，都增加搶災困難度，將延至今天傍晚5時才能全線搶通。