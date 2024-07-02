太熱！他崩潰「冷氣3萬、安裝費2.5萬」 內行分析：貴得有理

夏天到了，不少人都會打開冷氣來消暑。一名網友分享，最近天氣熱到受不了，決定要加裝一台冷氣，但跑了3家電器行，報價都是「冷氣3萬元、安裝費2萬5千元」，等於裝一台冷氣至少要花費5萬5千元，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「冷氣安裝費25000合理嗎？」為題，指出近期想多裝一台冷氣，跑了3家電器行，大家的報價都是「冷氣3萬元、安裝費2萬5千元」，電器行表示現在冷氣師傅很難請，加上現行規範「裝室外機必須出動吊車」，一台就要6000元，讓他直呼「我這種窮人連冷氣都裝不起！」。

貼文一出後，不少網友直言「夏天裝冷氣真的很貴」，紛紛表示「不是有裝冷氣摔死的嗎？拿命去裝冷氣收你兩萬五，還好吧」、「你家沒這個條件裝冷氣，看是要花錢還是委屈一下啦」、「要看你怎麼裝的，冷凝管長、危險又要大型機具的話，有可能吊車一個小時就幾千塊在跳了」、「冷氣安裝我遇過最貴大概一萬，但你要吊車就另當別論」、「事實上現在師傅真的很難請，夏天旺季」、「安裝環境沒有很好，就不要嫌貴」。

此外，也有部分網友建議原PO可以裝窗型冷氣或等到冬天再安裝，會比較便宜，紛紛回應「窗型的先擋一下啊，冬天再裝」、「安裝費都比窗型的貴了」、「你可以忍到冬天再裝，會比較便宜」、「冬天先裝起來也不會壞，一堆人就喜歡挑天氣熱才裝」、「挑夏天才裝，你應該冬天就要預先安裝了，這時機點當然師傅說了算，你時間選錯」。