家樂福內湖店榮獲第九屆國家環境教育獎優等 打造賣場成為永續教室

第九屆國家環境教育獎於由環境部長彭啟明親自主持頒獎典禮，家樂福內湖店於去年獲選台北市民營企業組特優獎後，在台北市輔導下，再度參與跨縣市複審及決審，並獲得第九屆國家環境教育獎民營事業組優等，是台灣首次有通路入圍並獲得此一殊榮，除了由內湖店店長魏志忠親自接受彭啟明部長頒獎之外，家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真更和其他國家環教獎獲獎代表獲得副總統蕭美琴接見表揚，鼓勵並肯定獲獎者對於環境教育工作的努力與付出。

家樂福永續長蘇小真表示，很開心家樂福的努力被更多人看見，也感謝台北市政府輔導協助以及諸多評審委員的指教，身為面對眾多生產者與消費者重要利害關係人，家樂福看見生產者面臨的轉型困境，消費者面對永續消費的痛點，政府推動政策上的挑戰，如何讓資訊透明化及提供更容易的實踐路徑將是重要關鍵。因此回應聯合國永續目標，家樂福也持續提升自身角色，不再只是買賣中間商，更成為重要永續把關者，家樂福認為永續不只是更好的解方，而是從生活轉型及每一個決定出發，因為集體作對選擇往往比政策更有力。

家樂福積極推廣永續商品及推動永續教育，賣場每一支商品都可以是永續教材，希望將全台門市打造成為最方便的永續教室，透過日常消費和顧客一起認識食物來源與環境/動物關係，更因為食物和許多不同利害關係人進行交流進而看見許多議題的痛點與機會，家樂福也期盼自身成為一個大平台，團結來自產官學研等跨域夥伴及民眾的力量打造共享的永續系統，能夠更全方面地從ESG綜合面向看待永續策略與行動。

家樂福從2018年開始推動食物轉型計畫，去年更於全台門市啟動「從i開始，我就是影響力」活動，希望讓消費者透過雙標合一價格牌改變就能知道如何讓地球愈買愈好，有永續理念的供應商也可以得到更多支持，進而帶動永續商品的銷售。

國家境教育獎評審團此次也特別表揚家樂福首創開設全臺第一家家樂福影響力概念店，以多元議題打造裸賣示範賣場，實物捐贈，並推動從i開始商品等計畫，且為建立完善循環經濟模式，積極與產業界及食物銀行相結合，以「友善農業、減塑、反浪費」議題打造永續生態圈。