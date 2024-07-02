全國47市場今起串聯減塑 環團：試辦恐曇花一現不如強制限塑

環境部今宣誓在全台22縣市、47個傳統市場推動減塑，鼓勵攤販主動詢問民眾塑膠袋需求，民眾則可自備環保袋、蔬果併裝等方式減少塑膠袋用量，預計可減少約0.65億個購物用塑膠袋使用量。不過，看守台灣協會秘書長謝和霖認為，過去中央就曾補助地方政府試辦傳統市場減塑，但皆曇花一現，他認為民眾在超市、買菜已有付費使用塑膠袋的經驗，與其鼓勵，不如直接強制規範市場限塑。

環境部自2002年公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，規範7類對象不得免費提供消費者購物用塑膠袋，但未包含直接接觸食物的生鮮袋。2017年起擴大管制類對象為14類。今則進一步在全國31處傳統市場推動減塑，但僅為鼓勵性質。

RE-THINK執行長黃之揚說，樂見環境部願意嘗試把減塑對象擴大至傳統市場、夜市，畢竟這兩個地方是大量使用塑膠袋、且難以控管的場域，台灣民眾使用端的減塑政策早就遇到瓶頸，管制對象也很久未新增，若要進一步提升減塑成效，早晚都要著眼於市場、夜市，這一步一定要跨誇看。

但他認為，市場減塑必須循序漸進，分階段性實施，因傳統市場菜籃族普遍年齡層較高，必須考量消費者的不便性，還有誘因取捨。且購買蔬果類減塑的痛感不高，重點在生鮮肉品這關比較難過，環保無法大過食品安全，建議應針對不同類型攤商，採不同順序推動減塑，若一次到位引發反彈，可能會造成反效果。

此外，黃之揚表示，政府曾一度推動PLA「聚乳酸」（Polylactic acid 或 Polylactide）塑膠替代品，卻因原料必須從國外進口、建置後堆的回收、堆肥系統等配套不足等限制，近年政策轉彎改為禁用PLA，他認為政府或可再積極思考塑膠袋的替代材質。

謝和霖則指出，過去環境部曾補助地方政府找傳統市場試辦減塑，但成效都是曇花一現，只要試辦計畫到期、補助沒了，市場就不會再繼續做。若這次環境部的市場減塑政策能持續，才值得肯定。

謝和霖說，對攤商來講，提供免費的塑膠袋只是習慣性動作，行為可以慢慢改變，對消費民眾來講，也已經習慣去賣場、超商購物時自備購物袋，到傳統市場跟連鎖超市買的東西不會差太多，民眾已經知道如何應對。他認為應公告強制傳統市場限塑。