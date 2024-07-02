2025年將擴大限塑！ 《全球塑膠公約》成重要參考指標

我國自2002年起推動限塑政策，管制塑膠袋及免洗餐具，2018年提出限用一次性塑膠製品時程表，包含塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管，2020年擴大限用，預計2025年達到全面限用、2030年全面禁用的階段性目標。環境部表示，明年的擴大限塑方案仍在討論中，也將納入今年底的《全球塑膠公約》內容作為參考。

環境部前部長薛富盛今年4月於立法院答詢表示，現已納管14類場所不得免費提供塑膠袋，不過卻只涵蓋不到2成的使用量，因此規畫明年起將把攤販、傳統市場、早餐店等塑膠袋使用大宗者納入擴大塑膠袋限制對象，預計明年將對此進行修法。

另根據統計，我國2023年塑膠袋內銷量達20.8萬公噸，較2022年還增加1300公噸，目前有近9成手搖飲料店提供外帶飲料使用塑膠吸管，顯見減塑政策執行成效仍然有限。

資源循環署永續消費回收組組長李宜樺表示，減塑政策持續推動，明年擴大限塑和修法草案目前都還在規畫當中，原則上看今年底《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty）的討論結果，環境部會一併參考並納入明年擴大減塑的方案中。

2022年聯合國環境大會與會成員決議開啟討論，目標在2024 年底前完成《全球塑膠公約》的協商工作，該公約意在消除環境的塑膠危害，並於2040年前透過管理塑膠整體生命週期預防、減少和消除塑膠汙染，以及藉由塑膠廢棄物的管理與再利用，促進環境永續發展。