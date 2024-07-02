快訊

南韓首爾汽車逆向衝上人行道釀9死 恐怖監視器畫面曝光

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

天氣為何異常悶熱？ 鄭明典曝原因：海風調節失靈及高壓偏強

中央社／ 台北2日電
目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱。圖／聯合報系資料照片
目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱。圖／聯合報系資料照片

前中央氣象局長鄭明典今天表示，目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱。根據氣象署網站，上午台北、雲林皆出現37度高溫

鄭明典今天在臉書分享6月30日海溫距平現況，指出這是海風調節失靈。

鄭明典今天表示，目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱圖擷自鄭明典臉書
鄭明典今天表示，目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱圖擷自鄭明典臉書

鄭明典說明，台灣周邊海溫比氣候（平均）值高出2至3度，海風調節效率減低；加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。

根據中央氣象署網站，今天截至上午11時許，氣溫以台北市北市士林區社子、雲林縣斗南鎮皆達37度最高；其他縣市部分，台中市大甲區36.8度、彰化縣竹塘鄉36.7度、桃園市蘆竹區36.4度、台南市後壁區36.1度。

氣象署提醒，今天天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度，中南部有局部37度高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

另外，氣象署表示，環境條件仍有利於午後雷陣雨發展，中部以北地區及其他山區午後降雨機率高，並且容易出現局部大雨；而部分地區午後下雨的時間會比較久，到了晚上仍有機會降雨。

氣象署 鄭明典 高溫

延伸閱讀

接棒彭啟明報氣象 鄭明典：颱風季開始但還沒有颱風生成跡像

鄭明典：大西洋今年第一個颶風快速組織發展中 颱風季要開始了

鄭明典1張圖解釋東風波擾動 統計上約20%颱風由它發展

梅雨確定沒了 鄭明典1張圖證實「出梅」：很少有例外

相關新聞

蘇花公路崇德路段土石流溢淹路面 預估今天中午搶通

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨晚間發生土石泥流道路阻斷，公路局表示，東區養護工程分局南...

串連機場、商圈 李孟諺：台中捷運橘線也是「黃金線」

立法院交通委員會今考察台中交通建設，交通部長李孟諺指出，台中市為全國第2大城市，人口突破285萬人，而捷運橘線經過機場、...

17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫...

等待設立獨立百億癌藥基金800多天卡關？衛福部解釋了

為照顧癌友用藥及健康，賴清德總統力推百億癌症新藥基金，各界關心財源從何來，政策何時兌現。衛福部長邱泰源今天表示，目前已爭...

邊搶修邊坍…又增兩處土石流 蘇花公路中斷通車時間再延

台9線蘇花公路163.3公里、164.2公里及164.8公里崇德路段，昨晚發生土石泥流，造成雙向道路阻斷，公路單位出動大...

蘇花坍方和平村成孤島 學者：鬆動土石穩定恐要花10年

花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石或土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，台鐵崇德至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。