天氣為何異常悶熱？ 鄭明典曝原因：海風調節失靈及高壓偏強

前中央氣象局長鄭明典今天表示，目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱。根據氣象署網站，上午台北、雲林皆出現37度高溫。

鄭明典今天在臉書分享6月30日海溫距平現況，指出這是海風調節失靈。

鄭明典今天表示，目前台灣周邊海溫較氣候值高出攝氏2至3度，因此海風調節失靈，加上偏強的太平洋高壓，導致異常悶熱圖擷自鄭明典臉書

鄭明典說明，台灣周邊海溫比氣候（平均）值高出2至3度，海風調節效率減低；加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。

根據中央氣象署網站，今天截至上午11時許，氣溫以台北市北市士林區社子、雲林縣斗南鎮皆達37度最高；其他縣市部分，台中市大甲區36.8度、彰化縣竹塘鄉36.7度、桃園市蘆竹區36.4度、台南市後壁區36.1度。

氣象署提醒，今天天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度，中南部有局部37度高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

另外，氣象署表示，環境條件仍有利於午後雷陣雨發展，中部以北地區及其他山區午後降雨機率高，並且容易出現局部大雨；而部分地區午後下雨的時間會比較久，到了晚上仍有機會降雨。