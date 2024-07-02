求子路艱辛！44歲台中女老師忍試管療程6年 終喜獲千金

台中44歲劉姓高中女老師，丈夫是竹科台積電高層主管，劉女因免疫功能失調，求子路艱辛，經歷6年試管療程，孕期每天吃阿斯匹靈、奎寧防血栓，施打肝素針降低排斥反應；懷孕後期血壓一度飆到180毫米汞柱，所幸醫護細心把關下，終於在37周剖腹產，喜獲千金。

烏日林新醫院產房主任暨婦產科醫師李偉慈說，根據統計在台灣大約有1%的免疫媽媽，機率雖低但仍建議有習慣性流產的女性，一開始備孕時可做免疫相關檢查，定期追蹤，才能提高順產成功率；建議孕媽咪有免疫問題或子癲前症家族史，找對產檢醫師助好孕。

李偉慈指出，母體免疫失調恐造成反覆流產，尤其懷孕過程中從著床、胎兒發育到生產，免疫系統扮演重要角色。評估劉女有自體免疫狀況，可能出現排斥胚胎造成流產或胎死腹中，易引起血栓嚴重威脅母嬰安全。

劉女分享，她原本很沒信心，換了許多家知名婦產科，後來向李偉慈求診，李細心又專業的產檢，讓她彷彿打了一劑強心針，決定每周產檢直到生產。沒想到8個月產檢時，她的血壓飆至180毫米汞柱，血小板下降至10萬，出現嚴重子癲前症，接受醫囑，每天規律吃血壓藥，並在家定時量血壓、回報醫師。