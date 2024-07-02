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求子路艱辛！44歲台中女老師忍試管療程6年 終喜獲千金

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
劉姓高中女老師（中）與夫婿（左）喜迎千金，開心向醫師李偉慈（右）發送彌月禮。圖／烏日林新醫院提供
劉姓高中女老師（中）與夫婿（左）喜迎千金，開心向醫師李偉慈（右）發送彌月禮。圖／烏日林新醫院提供

台中44歲劉姓高中女老師，丈夫是竹科台積電高層主管，劉女因免疫功能失調，求子路艱辛，經歷6年試管療程，孕期每天吃阿斯匹靈、奎寧防血栓，施打肝素針降低排斥反應；懷孕後期血壓一度飆到180毫米汞柱，所幸醫護細心把關下，終於在37周剖腹產，喜獲千金。

烏日林新醫院產房主任暨婦產科醫師李偉慈說，根據統計在台灣大約有1%的免疫媽媽，機率雖低但仍建議有習慣性流產的女性，一開始備孕時可做免疫相關檢查，定期追蹤，才能提高順產成功率；建議孕媽咪有免疫問題或子癲前症家族史，找對產檢醫師助好孕。

李偉慈指出，母體免疫失調恐造成反覆流產，尤其懷孕過程中從著床、胎兒發育到生產，免疫系統扮演重要角色。評估劉女有自體免疫狀況，可能出現排斥胚胎造成流產或胎死腹中，易引起血栓嚴重威脅母嬰安全。

劉女分享，她原本很沒信心，換了許多家知名婦產科，後來向李偉慈求診，李細心又專業的產檢，讓她彷彿打了一劑強心針，決定每周產檢直到生產。沒想到8個月產檢時，她的血壓飆至180毫米汞柱，血小板下降至10萬，出現嚴重子癲前症，接受醫囑，每天規律吃血壓藥，並在家定時量血壓、回報醫師。

李偉慈說明，經與劉女討論後，安排37周又2天剖腹生產。由於寶寶體重2720公克稍輕，剖腹劃刀傷口小、出血少且縫合美觀，劉女恢復快速，3天就能正常下床，產後需持續服用可哺乳的血壓藥，產後一個月血壓恢復正常，目前已經完全停藥。

劉姓高中女老師備孕、懷孕過程施打針劑的針筒照。圖／烏日林新醫院提供
劉姓高中女老師備孕、懷孕過程施打針劑的針筒照。圖／烏日林新醫院提供
劉姓高中女老師經歷6年試管療程，喜迎千金。圖／烏日林新醫院提供
劉姓高中女老師經歷6年試管療程，喜迎千金。圖／烏日林新醫院提供

婦產科 血栓 試管嬰兒 醫師

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