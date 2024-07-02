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買菜自備購物袋 47處市場推減塑

中央社／ 台北2日電

環境部與地方政府合作，串聯全台47處市場推廣減塑，推廣民眾自備購物袋，預估可減約20%、約0.65億個塑膠袋，但若是與食物直接接觸的生鮮袋則仍可使用。

環境部今天舉辦「買菜自己『袋』」記者會，宣布22縣市、共47處市場串聯減塑，預估減塑市場均可減20%購物用塑膠袋，約0.65億個。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，減塑是近年來很重要的工作，希望在菜市場少用塑膠袋，也能開心買菜，現在是鼓勵、獎勵的方式，找到替代方式。

賴瑩瑩說，希望大眾能養成買菜自備環保袋、蔬果併1袋等習慣；但若是直接與食物接觸的塑膠袋（生鮮袋）仍可使用，確保食材安全衛生。

台北南門市場自治會長王銓國表示，近期用很多心血與攤商溝通，強調氣候變遷，如水災、夏天愈來愈熱等，長期使用塑膠、丟棄後燃燒都會有影響；希望能做到像全聯、便利商店一樣，讓民眾都能養成自備購物袋的習慣。

環境部說明，會請地方市場自治會提供如購物車（籃）、二手袋回收等設施；另外，也請攤販主動詢問購物袋需求、張貼少用購物袋的標語。

環境部統計，目前塑膠袋使用量最多的傳統市場占50%至60%；各縣市環保局將參考「市場減塑推動作業指引」，推動市場減塑。

環境部指出，今年啟動47處減塑市場後，明年會請地方政府提出此47處之外的市場加入減塑，預計明年底完成評估報告，再進一步討論後續措施。

塑膠袋 環境部 限塑

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