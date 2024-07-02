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阿里山林鐵6日全線通車 全票600、首班車下午開訂

中央社／ 嘉義縣2日電
因風災中斷15年的國際知名阿里山林鐵小火車，預定周末全線復駛。圖／阿里山林鐵文資處提供
因風災中斷15年的國際知名阿里山林鐵小火車，預定周末全線復駛。圖／阿里山林鐵文資處提供

具百年歷史的阿里山林業鐵路遭颱風重創後中斷15年，6日起全線恢復通車，包括首班車在內的6日到16日車票今天下午2時開放網路預訂，嘉義到阿里山全票為新台幣600元。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，新建42號隧道完工後，6日起全線通車並啟用新時刻表，每天行駛4班次，包括上午9時嘉義車站開往十字路車站、上午10時嘉義車站開往阿里山車站（奮起湖車站停留1小時）、上午11時50分阿里山車站開往嘉義車站與下午2時十字路車站開往嘉義車站。

周恆凱說，阿里山林鐵票價尚未調整，而林鐵及文資處新購9輛機關車頭及48節車廂，預計2025年下半年加入營運，屆時才會檢討票價調整。

另外，因應阿里山林鐵全線通車後搭乘需求，嘉義到阿里山列車將於乘車日前14天優先提供預訂嘉義、北門到阿里山區間車票。乘車日前3天，如果有剩餘座位，開放預訂嘉義到奮起湖區間車票。

嘉義 森林鐵路 阿里山

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