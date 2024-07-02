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蘇花坍方和平村成孤島 學者：鬆動土石穩定恐要花10年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石或土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，學者指出，鬆動的土石要穩定，可能要花上10年。圖／公路局提供
花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石或土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，學者指出，鬆動的土石要穩定，可能要花上10年。圖／公路局提供

花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，台鐵崇德至和仁間也因土石溢流到鐵軌，單線雙向行車。學者指出，鬆動的土石要穩定，可能要花上10年，且土石大多從高山上掉下來，很難避免，只能「盡人事聽天命」。

自從403地震後，蘇花公路多次發生落石、土石流，災情慘重，昨晚蘇花公路崇德段下起豪雨，大量土石淹沒道路，且上月21日新自強號在和仁隧道南口撞擊土石流，導致9人受傷。不禁令人想問這樣易落石易坍方現象，還要持續多久。

國立東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三指出，根據過往地震後的經驗，鬆動的土石要穩定，可能要10年的時間，甚至要花上2、30年，須視邊坡情況而定。由於邊坡不穩定，又發生短延時強降雨，三小時雨量就破百毫米，對於鬆軟土石來說，會發生土石流是很正常的現象，造成鐵公路受阻。

劉瑩三表示，政府針對易坍方路段須長期規畫，鐵公路沿線何處崩塌嚴重，若出現土石流會往哪裡流動，能做預防工作可以趕快先做，盡量不影響鐵公路通行。不過蘇花公路旁的山勢很高、邊坡很陡，坡度有30度以上，有的山坡達到60度，土石又大多來自高山上，對於鐵公路單位來說只能監測，「盡人事聽天命」。

劉瑩三說，未來蘇花公路發生土石流機率很高，最直接的方式就是鐵公路「改道」，是否可行與有沒有足夠的經費，且需要的時間比較長等，都還要進一步廣泛討論。

花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石或土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，學者指出，鬆動的土石要穩定，可能要花上10年。圖／公路局提供
花蓮403強震導致蘇花公路邊坡不穩定，只要出現豪大雨，邊坡易落石或土石流，崇德路段昨夜間發生土石泥流阻斷道路，學者指出，鬆動的土石要穩定，可能要花上10年。圖／公路局提供

土石流 落石 蘇花公路

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