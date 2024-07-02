通訊診療法上路 賴清德：將成基層醫師擴大服務工具

「通訊診察治療辦法」放寬5類對象可線上看病，今年7月1日上路。賴清德總統今天出席板橋亞東醫院在宅急症照護計畫活動時強調，基層醫療界不用擔心，這項服務不會影響民眾到診所就診意願，「在家看棒球，一定不比現場」，醫師應該要將它當成擴大服務的一項工具。

衛福部通訊診察治療辦法原針對急性後期照顧、長期照顧服務、國際醫療照護、居家醫療照護、家庭醫師收治照護五大對象，提供通訊診察治療，新制新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護及災害、傳染病或其他重大變故照護。

賴清德今天出席活動指出，通訊診療辦法昨天開始上路，他呼籲醫界不用擔心，這項服務並不會影響到基層民眾就診，再怎樣醫師親自服務一定比視訊親切，在家看棒球，一定不比現場。

賴清德指出，基層服務可以善用通訊這辦法，醫院可以b2b，也可以b2c，醫院端可跟醫療院所合作，借用這套針對需要會診的病人，例如病人是心臟科病人，但診所醫師非該科專業，就可以透過這套系統，協同亞東醫院心臟科醫師。

賴清德說，罕見疾病可能比較沒有把握，但都可以透過系統與專科醫師合作，通訊辦法醫師要把它當作擴大服務的一項工具，不要解讀會影響相關看診，他相信這一套用最多一定在偏鄉與醫療缺乏地方，「你厝邊民感冒不會不去你診所，而去問邱院長（亞東醫院院長邱冠明）」

賴清德表示，這套制度、辦法都是台灣歷史劃時代醫療服務里程碑，大家一起來做，愈做愈好，讓國人引以為傲。