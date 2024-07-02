新冠重燃、護理不足 藍促落實白班津貼

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】新冠疫情復燃，估計疫情七月中再攀升高峰，但護理人員依舊大量出走、各大醫院空床率攀升！國民黨立委萬美玲2日召開記者會表示，面對護理人力缺口，政府應儘速落實護理師的白班津貼。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜則呼籲，透過回流友善機制、落實彈性工時等方式，讓有執照的護理師回歸職場。

護理出走、醫院關床

萬美玲指出，儘管行政院已實行護理人員的夜班津貼，但護理師的出走潮仍未能止血，人力持續流失。她指出，目前距離三班護病比的目標，還缺乏7500位護理人員，政府應儘速實施護理師的日班津貼，協助補足護理人力。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜進一步說，除了日班津貼，負擔大且流動率高的急重症護理人員，也應有相關津貼。她提到，更要透過回流友善機制、彈性工時、增強輔助人力等各項措施，在留住現有護理師同時，也能讓持有護理師執照的民眾回歸職場。

新冠疫情重燃

國民黨立委王育敏表示，護理人員流失率高達11.73%，持有護理執照的民眾的就職率也僅62.6%，意味著護理職場不夠友善，薪資待遇不足。她提到，因為缺乏護理人員，導致各地醫院被迫關床，部分地區醫院的關床率甚至高達3成，近期冠疫情再起，民眾等不到病床的狀況，恐怕會再度惡化。

國民黨立委陳菁徽則提到，新冠疫情再起，政府需要提前因應，如高齡、三高、慢性病等高危險族群的疫苗接種率卻僅有2成，政府應設法提高疫苗接種率，加速發放快篩與抗病毒藥物，才能提前預防重症。

肇因於健保不足

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，醫療血汗職場和輸液掌握在單一廠商等事件背後，其實都是「健保總額每年成長不足」造成的系統性問題。他指出，2002年健保總額制度上路，在醫療供需失衡的狀況下，不僅醫療服務被迫打折給付，醫療機構也必須降低成本，才會出現砍藥價、調低薪資等狀況。

「結果就是，民眾看得起、看得到醫生，但卻看不好，」洪子仁指出，全世界各式健康指標評比上，台灣的健康指標全球排名僅從35名到37名，核心議題健保總額成長率不足，應設法提高，才能讓健保永續經營。

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