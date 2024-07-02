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影／麥寮電廠延役惹議 環團要求監委同步調查

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
環團今天到監察院控訴麥寮電廠延役殺人，抗議者用碳筆將白紙塗黑，象徵媒煤電的空汙影響了民眾的健康。記者邱德祥／攝影
環團今天到監察院控訴麥寮電廠延役殺人，抗議者用碳筆將白紙塗黑，象徵媒煤電的空汙影響了民眾的健康。記者邱德祥／攝影

雲林在地公民團體與北中南環團共同發起，委派代表前往監察院陳情，請願關注麥電廠燃煤機組延役爭議，提出麥電暗室密約可能牴觸中央政策及法令的八大罪狀。陳情團體要求監委悲憫空汙氣候難民，為民掀開政商密室締結的黑箱麥電合約，調查相關決策者行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝台電董事長曾文生是否有違法瀆職之責，及時予以糾正或彈劾。

麥電延役引爆155公里影響圈内空汙災民怒火，麥電燃煤汙染受害屆25年，民眾忍無可忍，前往監察院陳情，引證麥電燃煤機組延役的八大疑點，指出相關決策執行可能違背國策或不符合法理正義，要求監委同步調查閣揆卓榮泰、經濟部長郭智輝及台電董事長曾文生是否因此有違法漬職之嫌，倘若屬實應要求行政院經濟部及轄下台電公司不再續約延命麥寮電廠一號燃煤機組，讓麥寮煤電所定期程陸續走入歷史。

台電 環團 監察院 郭智輝 麥寮

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