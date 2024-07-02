考量通用、一致性 交通部修法優化婦幼停車標誌參考圖

為打造友善親子環境，政府機構、車站及觀光景區等停車場都設有婦幼專用停車格，交通部今預告修正「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，新增標誌設置圖例及識別證參考圖式，以通用性、簡單性、一致性、視認性設計，利於民眾理解，公告日起30日內開放各界陳述意見或洽詢。

婦幼停車格依規定需掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放。交通部去年2月才修法訂定新版婦幼停車證，增加發證日期及年度供稽查，避免專用車格時被不符規定者違規占用，未持合格證占用可開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

交通部今再預告修正表示，孕婦、育有六歲以下兒童者的停車位標誌設置圖例及識別證參考圖式，經參考財團法人台灣設計研究院所為通用性、簡單性、一致性、視認性設計，其設計圖樣較為簡潔並利於民眾理解，因此新增標誌設置圖例及識別證參考圖式。

交通部指出，考量僅因優化圖例及圖式，即要求重新設置標誌或使用新版識別證，恐過於消耗經費、人力資源，對於已依現行規定辦理者，可保留至其須汰換時，包括新設或重置的標誌或重新印製的識別證時再重設修正後規定。