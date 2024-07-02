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影／無照駕駛違規事故頻繁 立委呼籲交通部積極檢討

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委林月琴（中）與靖娟兒童安全文教基金會等團體，上午在立法院舉行「無照事故年年增 交通部要重視、要解決」記者會，針對無照駕駛違規事故頻繁問題，要求交通部應積極檢討改善。記者曾學仁／攝影
立委林月琴（中）與靖娟兒童安全文教基金會等團體，上午在立法院舉行「無照事故年年增 交通部要重視、要解決」記者會，針對無照駕駛違規事故頻繁問題，要求交通部應積極檢討改善。記者曾學仁／攝影

立委林月琴上午在立法院舉行「無照事故年年增 交通部要重視、要解決」記者會，針對無照駕駛違規事故頻繁問題，要求交通部應積極檢討改善，除了持續優化偏鄉交通運輸系統、普及教育宣導外，並應參考國外駕駛人管理做法與國內酒駕防制經驗，強化無照駕駛者違規成本，明確化移置保管車輛（扣車）規定與連帶處罰，落實高風險駕駛人汰換機制，為國人營造安全安心的交通用路環境。

林月琴表示回看過去的統計數據可以發現，國內無照駕駛違規事故情形相當嚴重，近五年無照駕駛涉入交通事故案件每年平均四萬起以上，並造成約7萬人死傷，且案件量呈現逐年持續增加的趨勢，成長幅度甚至高達約22%，換算成社會成本，更已突破千億，這樣的統計數據不僅明白顯示無照駕駛違規事故的嚴重性。

立委林月琴（中）與靖娟兒童安全文教基金會等團體，上午在立法院舉行「無照事故年年增 交通部要重視、要解決」記者會，針對無照駕駛違規事故頻繁問題，要求交通部應積極檢討改善。記者曾學仁／攝影
立委林月琴（中）與靖娟兒童安全文教基金會等團體，上午在立法院舉行「無照事故年年增 交通部要重視、要解決」記者會，針對無照駕駛違規事故頻繁問題，要求交通部應積極檢討改善。記者曾學仁／攝影

交通事故 交通違規 交通部 駕照

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