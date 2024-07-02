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「吉伊卡哇」粉絲注意！ 食藥署揪這款陸製產品不合格

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
大鴻藝術股份有限公司從中國大陸輸入的CHIIKAWA「奶油鏟（BEATER）」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
大鴻藝術股份有限公司從中國大陸輸入的CHIIKAWA「奶油鏟（BEATER）」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

日本超人氣IP「吉伊卡哇」（ちいかわ），因為療癒的角色與故事內容，受到不少民眾喜愛，不過衛福部食藥署今天公布的邊境檢驗不合格清單，卻發現一件相關的不合格產品，為中國大陸輸入的「奶油鏟」，3.07公斤已退運或銷毀，輸入業者為大鴻藝術股份有限公司。

食藥署副署長林金富說，大鴻藝術股份有限公司從中國大陸輸入的「奶油鏟（BEATER）」，品牌名為CHIIKAWA，由於本身為食品容器具，以4%醋酸（95°C，30分鐘）進行溶出試驗，以模擬日常生活使用情境，發現蒸發殘渣值為36ppm，超過30ppm的標準值，不適合用來盛裝食物，違規品項11件共3.07公斤，已在邊境退運或銷毀。

林金富指出，該進口商近半年首次違規，在邊境檢驗的強度，將由2%至10%一般抽批，調高至20%至50%加強抽批，至於與這個產品同產地、同號列的品項，近半年在邊境報驗140批、抽驗14件，其中1件不合格，就是今天公布的產品。

同樣從中國大陸輸入的食品添加物「活化酸性白土」，則被檢出重金屬砷4mg／kg，超出3mg／kg的上限值，輸入業者為滿垚實業有限公司，製造廠則是內蒙古寧城天宇膨潤土科技有限公司，違規品項共1萬6000公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共14件，分別為4批韓國辣椒粉；美國蜂蜜燻辣醬；越南速食素食粿條；中國大陸奶油鏟、白蘿蔔；巴拉圭黑芝麻、活化酸性白土；印尼兩款調味料，白胡椒粉以及胡荽籽；韓國凍鮪魚卵；巴拿馬冷凍去骨牛肉。

食藥署

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