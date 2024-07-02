蘇花公路崇德路段土石流溢淹路面 預估今天中午搶通

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨晚間發生土石泥流道路阻斷，公路局表示，東區養護工程分局南澳工務段進駐人力機具投入現場搶修，因花蓮山區持續降下豪雨，今天凌晨該路段161.3k、164.4k也發生土石流，工務段已增援2部大型挖掘機、2部裝載機，預估今天中午12點全線搶通。

公路局指出，蘇花和仁至崇德路段昨天晚間9點32分將159.3K人車往北撤離，164.8K人車往南撤離後，同時發生多處土石流道路阻斷，道路封閉。今早5點44分匯德隧道內1部大貨車，2部小客車，163.7K-164K路段6輛大貨車、25輛小車、4輛機車人車受困，已於今天上午7點脫困。

公路局表示，蘇花公路崇德路段昨天晚間對流雲系發展旺盛降下大豪雨影響，台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段發生土石泥流，坍土石泥流已超過1500立方公尺，因雨勢持續至凌晨，土石流溢淹路面不斷增加，預估今天中午12點搶通，籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路。