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台北車站試辦公廁管理智慧化 即時清潔補充備品

中央社／ 台北2日電
台鐵公司最近在台北車站試辦「公廁智慧通報管理系統」，能即時清潔並補充備品，確保旅客如廁舒適度，提高公廁管理效率。台北車站示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台鐵公司最近在台北車站試辦「公廁智慧通報管理系統」，能即時清潔並補充備品，確保旅客如廁舒適度，提高公廁管理效率。台北車站示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台鐵公司最近在台北車站試辦「公廁智慧通報管理系統」，能即時清潔並補充備品，確保旅客如廁舒適度，提高公廁管理效率。

台鐵今天發布新聞稿，為服務台北車站四鐵共構每天高達60萬人次的如廁需求，台北車站導入日本廁所健檢技術，藉由科學檢測儀器，進行氨氣、通風、照明等檢測，以科學化、數據化管理廁所，解決廁所髒、濕、臭的問題，提高廁所舒適指數。

台鐵也建置公廁意見回饋QRCode系統，依據使用者意見回饋，即時提供備品補充與清潔服務，確保公廁清潔品質。

台鐵表示，除了即時回饋系統，台北車站在4號廁所建立eKit廁所環境通報系統，包含定點隨時監測氨氣濃度，超過標準值，系統立即通知清潔人員清掃，並另結合感應式服務鈴，旅客可在不接觸按鈕情形下，直接通知清潔人員清潔或協助，改變傳統清潔模式，提升更好的數位服務體驗並提高公廁管理效率，讓旅客有更舒心、安心、舒適的如廁服務。

台鐵表示，試辦期間，如獲使用的旅客良好回饋，未來將研議擴增e-Kit廁所環境通報系統至全站區公廁，提升站區廁所清潔服務品質。

公廁 台鐵 廁所

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