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影／醫護人力不足新冠疫情又起 立委呼籲新內閣加速解決醫事困境

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委萬美玲（中）、王育敏（右）、陳菁徽（左）、台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長洪子仁、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等上午在立法院舉行「醫護人力不足新冠疫情又起，請新內閣加速解決醫事困境」記者會，呼籲新冠應比照流感加速制定基層診所幫新冠高風險族群執行就診快篩之機制，以減輕大院醫療負擔，並立即研擬新冠肺炎防疫物品儲備政策，將後疫情醫療儲備列入常規預算編列。記者曾學仁／攝影
立委萬美玲（中）、王育敏（右）、陳菁徽（左）、台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長洪子仁、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等上午在立法院舉行「醫護人力不足新冠疫情又起，請新內閣加速解決醫事困境」記者會，呼籲新冠應比照流感加速制定基層診所幫新冠高風險族群執行就診快篩之機制，以減輕大院醫療負擔，並立即研擬新冠肺炎防疫物品儲備政策，將後疫情醫療儲備列入常規預算編列。記者曾學仁／攝影

針對新冠疫情再起，各類病毒齊發，各醫院急診室塞滿病患，因護理人力不足，病床開不出，多數醫學中心等待住院人數皆在兩位數以上。

立委萬美玲、王育敏、陳菁徽、台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長洪子仁、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等人上午在立法院舉行「醫護人力不足新冠疫情又起 請新內閣加速解決醫事困境」記者會，表示目前新冠對生命的威脅仍遠高於流感，真正「流感化」恐怕要好幾年後，保持一定數量的專責加護病房作為「戰備病床」，以備發生大流行時，能即時調度並補足護理人員及整體薪資提升，呼籲新冠應比照流感加速制定基層診所幫新冠高風險族群執行就診快篩之機制，以減輕大院醫療負擔，並立即研擬新冠肺炎防疫物品儲備政策，將後疫情醫療儲備列入常規預算編列。

立委萬美玲（中）、王育敏（右二）、陳菁徽（左二）、台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長洪子仁、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等上午在立法院舉行「醫護人力不足新冠疫情又起 請新內閣加速解決醫事困境」記者會，呼籲新冠應比照流感加速制定基層診所幫新冠高風險族群執行就診快篩之機制，以減輕大院醫療負擔，並立即研擬新冠肺炎防疫物品儲備政策，將後疫情醫療儲備列入常規預算編列。記者曾學仁／攝影
立委萬美玲（中）、王育敏（右二）、陳菁徽（左二）、台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長洪子仁、護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等上午在立法院舉行「醫護人力不足新冠疫情又起 請新內閣加速解決醫事困境」記者會，呼籲新冠應比照流感加速制定基層診所幫新冠高風險族群執行就診快篩之機制，以減輕大院醫療負擔，並立即研擬新冠肺炎防疫物品儲備政策，將後疫情醫療儲備列入常規預算編列。記者曾學仁／攝影

新冠肺炎 流感 疫情

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