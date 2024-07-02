印尼「南部鬧事團」訴諸音樂 為在台移工發聲

印尼移工樂團「南部鬧事團」（Southern Riot）透過音樂與表演，批判來台移工遭受剝削與不平等待遇的處境，也為許多同為移工的觀眾提供一個表達自我及逃離工作生活的空間。

半島電視台（Al Jazeera）報導，在樂團成員簇擁下，魯迪（Rudi）在高雄登台演出。當他眺望人群時，團員開始演奏，點燃現場觀眾的熱情。

魯迪唱著「威脅讓我們沉默，我們站在這裡，反對這種奴隸制度」，聽嗨的人群朝舞台前方集中，形成一個「衝撞區」（Mosh Pit），與他一起高呼。在他身旁，兩個直立式麥克風架之間掛著一條橫幅，上面寫著「移工有權發聲」。

魯迪來自西爪哇省（West Java）印德拉瑪尤鎮（Indramayu），他在母國找工作時遇到了困難。他告訴半島電視台：「在印尼很難找到工作，幾乎是不可能做到。我沒有固定工作。我已經盡力了。」

魯迪2015年來到台灣，在一間工廠操作重型機械。台灣有76萬8000多名移工，他和他們之中的許多人一樣，在這裡尋找工作和創造更好生活的機會。

然而，現實情況往往更加複雜。儘管移工在台灣能賺取多一些收入，許多人卻發現自己受到剝削、陷入債務困境或遭遇身體虐待和性虐待。面對這種情況，他們正在反擊，籌組工會和非政府組織，並參與各種形式的抗議活動，包括快閃舞和音樂表演。

魯迪所屬的「南部鬧事團」由4名來自印尼的移工組成，3年前成團，現已在台灣規模最大的年度音樂祭典「大港開唱」（Megaport Festival）演出。

他們的歌曲混合了詩歌與龐克音樂，抗議他們口中的「奴隸制」，他們認為這種制度使移民落入圈套。他們也為許多同為移工的觀眾提供一個表達自我並逃離工作生活的空間。魯迪說：「在舞台上，我感到快樂。我們的歌像是在訴說我們的情感。」

幾乎所有移工都是透過仲介公司或掮客來到台灣，使他們從一開始便受到剝削。

魯迪說，「我們必須付錢給他們才能來到這裡」，他指的是仲介業者收取的「安置費」。「到了台灣，我們也需要付錢。他們從我們的工資中扣掉一些錢，來支付每個月的費用。」

關注移工權利的地方性非政府組織「群眾服務協會」（Serve the People Association, SPA）成員王藍儂（Lennon Wang）指出，這類安置費可能高達9000美元（約新台幣30萬元），對這些來自不太富裕的東南亞國家移工來說，幾乎是難以負擔的支出。

出身於菲律賓呂宋島（Luzon Island）北部一個農村家庭的艾希斯（Ronalyn Asis）2014年來台擔任家庭看護前，必須支付約12萬菲律賓披索（約新台幣6.6萬元）來支付培訓費、機票費和安置費。

王藍儂說，艾希斯雖能向家裡借錢，但有許多人不得不尋求私人貸款，而這通常是透過仲介業者介紹，貸款利率可能很高，導致移工陷入債務困境。

然而，問題並未隨著他們抵達台灣而結束。魯迪說，移工被賦予比本地勞工更加繁重的工作，雇主期望他們更努力工作，有些人則未得到適當的報酬。他說：「我們的工作在各方面都充滿了不公平。」

王藍儂說：「在台灣的多數移工都面臨著強迫勞動和人口販賣的風險。」致力於消除奴隸制的非政府組織「自由行」（Walk Free）2023年估計，台灣約有4萬人生活在現代奴隸制之中。