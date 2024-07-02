金門爆自由行旅客疑似食物中毒 5人就醫、衛生局調查釐清

金門縣衛生局在昨天上午9時47分接獲金門醫院通報，有自由行旅客24人前晚6點在金門縣某餐廳用餐後，8時起陸續有人出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，昨天上午8時有5人至金門醫院急診就醫，衛生局接獲通報前往醫院進行相關調查，並前往該團用餐餐廳進行稽查、採檢，已全部寄送到台灣化驗，檢驗結果需1至2周出爐。

這起自由行旅客疑似食品中毒事件，衛生局今天表示，經查該批自由行旅客是6月29日到金門縣進行3天旅遊，7月1日上午接獲金門醫院通報後，衛生局立即前往該團曾用餐的2家餐廳進行調查，醫院端亦同步採檢病患人體檢體5件，後續將持續追蹤檢驗結果。目前就醫的5名旅客也在昨天上午10點半左右辦理離院，下午返回台灣。

衛生局表示，針對餐廳稽查，現場針對違反食品良好衛生規範準則的缺失，包含冷藏庫及冷凍庫缺溫度紀錄表、廚房垃圾桶未加蓋、食材未墊高直接置於地面、調膳場所病媒防制設施破損、未有食品作業人員體檢報告等，均開立限期改善通知書，逾期仍未改善者，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局長蔡建鑫表示，食品中毒定義「2人或2人以上」攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒，如化學物質或天然毒素中毒等，倘患者僅一人，亦為一件食品中毒案件。

蔡建鑫也說明，衛生局接獲通報後，立即派員前往疑似發生中毒事件的餐廳，進行廚房稽查及採檢，針對不舒服人員攝食內容及症狀進行調查，以釐清本次疑似食品中毒事件原因。