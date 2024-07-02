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苗栗首創免費心電圖篩檢 3個月檢出404人次高風險

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府首創免費12導程心電圖篩檢，過程不需10分鐘，AI判讀出高風險、中風險及低風險。圖／苗栗市衛生局提供
苗栗縣政府首創免費12導程心電圖篩檢，過程不需10分鐘，AI判讀出高風險、中風險及低風險。圖／苗栗市衛生局提供

苗栗縣政府今年4月首創免費12導程心電圖篩檢搶手，試辦3個月4017人次受檢，檢出404人次高風險，並專案協調5家醫院追蹤處置醫院，早期發現、早期治療，「一條龍」守護民眾健康。

國際獅子會300A5區、美商宇心生醫股份有限公司今年2月捐贈縣府18台12導程心電圖機，搭配國防醫學院、三軍總醫院及廣達電腦合作開發的AI判讀系統，配置在18鄉鎮市衛生所，提供免費12導程心電圖篩檢。

衛生局4月起試辦60歲以上民眾免費篩檢，5月再擴大至50歲以上，獲得熱烈回響，苗栗市衛生所主任謝美倫說，衛生所評估人力，每周4安排16人受檢，6月28日開放7月預約，名額全部秒殺。

衛生局統計，4、5、6月共有4017人次免費心電圖篩檢，檢查過程不需10分鐘，AI判讀結果高風險404人，衛生局並協調苗栗市大千、衛生福利部苗栗、頭份為恭、大湖鄉大順、苑裡李綜合醫院，專案提供高風險追蹤門診。

衛生局指出，心血管疾病一直是國人十大死因的第二位，僅次於癌症死亡，一些中壯年人因突發的心肌梗塞等失去生命，心血管疾病平時比較難以察覺，心電圖篩檢早期診斷、早期治療，衛生局並將進一步研議針對特定的族群，如勞工團體宣導多加利用免費心電圖篩檢服務。

苗栗縣 衛生局 衛生所 風險

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