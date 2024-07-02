苗栗首創免費心電圖篩檢 3個月檢出404人次高風險

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「滷肉飯一定要+胡椒粉對吧」。從照片中可見，原PO叫了一碗滷肉飯，上面加滿了胡椒粉，還點了一顆滷蛋、白菜滷及一碗排骨蘿蔔湯。照片曝光，意外掀論戰。

2024-07-02 09:09