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邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

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邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「滷肉飯一定要+胡椒粉對吧」。從照片中可見，原PO叫了一碗滷肉飯，上面加滿了胡椒粉，另外還點了一顆滷蛋、白菜滷及一碗蘿蔔排骨湯。照片曝光，意外掀論戰。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，多數人認為「這十分認同」、「懂吃，我也是」、「正解，大量的加」、「胡椒萬歲」、「一定加」、「沒錯，滷肉飯+胡椒（白胡椒更好）真是太棒了」、「白胡椒比較香」、「還有辣椒醬跟蔥花」、「還要加半熟蛋」、「滷肉飯必須加荷包蛋」、「然後攪拌攪拌」。

不過也有人提出反面觀點，覺得「好怪」、「這個量」、「似乎多了點」、「這也太胡椒了吧」、「要加白胡椒需要是中藥房買的才正純。辣椒醬才是靈魂」、「菜頭湯才上胡椒粉」、「要加甜辣醬」、「加東泉正解」。

還有不少網友表示「我上次這樣加，還被朋友說我是怪咖，可是這樣吃才涮嘴啊」、「我覺得滷肉飯除了配筍乾以外，其他都是邪門歪道」。

東泉 滷肉飯 白胡椒 胡椒粉 荷包蛋

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