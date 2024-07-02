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繼續熱下去！天氣風險：周四後氣溫進一步升高 「這天」之後才略降

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣持續炎熱，民眾撐起洋傘抵擋炙熱陽光，中央氣象署呼籲注意防曬及中暑。本報資料照片
天氣持續炎熱，民眾撐起洋傘抵擋炙熱陽光，中央氣象署呼籲注意防曬及中暑。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，最近持續高溫炎熱，今天山區與大台北地區防午後雷雨。因太平洋高壓的中心未來兩天會逐漸朝向琉球海面移動，更加接近台灣，午後雷陣雨有減少趨勢，氣溫在周四後可能會進一步升高，可能要到下周日高壓勢力略減弱，午後雷陣雨增多，高溫才會略下降。

廖于霆指出，今台灣持續受高壓邊緣偏南風影響，上半天各地晴時多雲，下午山區以及大台北地區有雷陣雨。除此之外的地區，全天天氣都算不錯，大致是晴午後多雲，日照強烈，紫外線指數過量到危險級，應該避免過多曝曬。

各地高溫方面，廖于霆指出，北部35-36度，中部34-37度，南部34-36度，東半部32-35度，持續炎熱天氣。氣象署對大台北地區以及中南部地區發布高溫橙色與黃色燈號，代表有連續好幾日高溫出現，這對家中沒有空調或沒開空調的長輩會造成健康壓力，值得留意。

氣溫 雷雨 高溫

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