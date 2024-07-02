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台鐵崇德=和仁今恢復單線雙向行車 列車延誤15分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台9線崇德路段昨晚發生土石流，崇德=和仁間有2處發生嚴重土石流，K56+500~900處東西正線土石流，經連夜搶修清除東正線土石後，於今清晨4時10分搶修完成。圖／截自即時路況影像
台9線崇德路段昨晚發生土石流，崇德=和仁間有2處發生嚴重土石流，K56+500~900處東西正線土石流，經連夜搶修清除東正線土石後，於今清晨4時10分搶修完成。圖／截自即時路況影像

花蓮縣昨晚因對流雲系發展旺盛降下大豪雨影響，大雨沖刷下，台鐵崇德到和仁間發生土石流溢流入侵西正線，並漫過K56+500~600處，導致土石淹沒軌道，台鐵公司緊急封鎖路段，並於晚間10時40分成立一級應變小組、東區應變小組。

台鐵今說明，因7月1日台9線崇德路段發生土石流，崇德=和仁間有2處發生嚴重土石流，K56+500~900處東西正線土石流，經連夜搶修清除東正線土石後，於今清晨4時10分搶修完成；另西正線因土石量相當大且清理困難，持續搶修中。

K48+100~600處（含和仁站內南端軌道電路區間）因東西正線軌道及轉轍器遭土石淹沒，影響6處轉轍器無法正常扳轉，經搶修後東正線於今清晨5時50分起可正常行車，但和仁站暫時無法交會待避列車。

台鐵表示，花蓮開往頭城首班車4117次於崇德站早上6時09分發車，崇德=和仁間恢復單線雙向行車，但行經崇德=和仁間，上下行列車延誤約10至15分鐘。

台鐵崇德到和仁間發生土石流溢流入侵西正線，並漫過K56+500~600處，導致土石淹沒軌道，台鐵緊急封鎖路段，並於晚間10時40分成立一級應變小組、東區應變小組。圖／截自宜花東災害通報臉書
台鐵崇德到和仁間發生土石流溢流入侵西正線，並漫過K56+500~600處，導致土石淹沒軌道，台鐵緊急封鎖路段，並於晚間10時40分成立一級應變小組、東區應變小組。圖／截自宜花東災害通報臉書

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