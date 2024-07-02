今高溫上看38度以上 吳德榮：午後大雷雨防積水、土石流

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天高溫上看38度以上，午後有大雷雨，需慎防急雨積水，山區防落石、土石流。

吳德榮指出，今、明兩天「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，周四起「滯留鋒」北移至長江以北。台灣都在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

今日各地區氣溫：北部25至37度，中部25至37度，南部25至37度，東部24至38度。

吳德榮說，今、明兩天，台灣仍在太平洋高壓西側，由於「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨)威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周四、五太平洋高壓略北抬西伸，「沉降作用」略增強，仍有午後對流、範圍縮小，且大多侷限在山區；周六至下周一(6至8日)低層水氣略增、「潛在不穩定度」又提高；近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區。周五起至下周一氣溫持續偏高，仍應注意防曬、防中暑。