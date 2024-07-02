豪雨炸花蓮「土石流淹沒軌道」台鐵崇德=和仁雙向封閉

中央氣象署昨日深夜針對花蓮縣發布豪雨特報，大雨沖刷下，台鐵崇德到和仁間發生土石流溢流入侵西正線，導致土石淹沒軌道。目前台鐵緊急封鎖路線，現場雙線封閉，北上列車僅行駛到花蓮，南下部分列車到南澳站、蘇澳新站後停駛。

因應崇德=和仁間公路發生土石流，1日晚間10時24分現場回報，已有部分土石流溢入該路段西正線，東正線即時起採預防性封鎖，目前該地區仍然持續下大雷雨；台鐵稍早更新，因崇德=和仁間公路發生土石流，土石流已漫過K56+500~600處，即時起雙線不通。

台鐵指出，上行列車行駛至花蓮站，下行252次自強號南澳站以南停駛，並返回樹林站行駛，其他區間車行駛至蘇澳新站後，實施運轉整理。台鐵公司於晚間10時40分成立一級應變小組。