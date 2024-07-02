799處路口拚改善 僅完成1成

交通部與內政部、地方政府共同合作，預計今年底完成七九九處優先改善路口，目前卻僅四縣市實際完成路口改善，總完成率僅一成二。由於地方政府進度緩慢，恐拖延行人交通安全的落實之際，交通部表示將上網公告各縣市執行進度，年底前完成改善，才可獲中央全額補助，若未完成，即回歸一般補助。

交通部長李孟諺昨主持上任後首次道安記者會，根據最新資料統計，台北市預計改善一九九處，目前已完成四十七處、彰化縣要改善十二處，已完成二處、台南需改善二十四處，已完成七處、高雄改善八十六處，已完成二處，其餘縣市完成數為○。

交通部路政及道安司長黃運貴表示，在七九九處優先改善路口中，縣市已完成五十八處、公路局完成四十一處，共完成九十九處，設定的目標為今年底全數完成。

針對各縣市改善進度緩慢，僅有四縣市有完成路口改善，其餘縣市皆掛零，黃運貴解釋，交通部僅統計完成數，掛零不代表沒有動作，據了解，多數縣市還在規畫設計或招標中。

不過為促使地方政府加快改善進度，交通部已設定九月底前完成四百處的目標，年底全數完成，也會上網公告改善進度。