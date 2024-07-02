輸液急缺 衝擊複雜手術

輸液短缺已成國安危機，不僅大增手術室護理師工作量，甚至影響手術。在野立委昨天在立法院社福及衛環委員會指出，這次輸液短缺恐長達四個月，目前大多提供500CC小包裝生理食鹽水，執行一台複雜的外科手術，必須使用卅多包，手術室護理師幾乎累到手快斷掉，叫苦連天，已有醫院暫停執行子宮鏡手術。

國民黨立委陳菁徽表示，在執行開腹、腹腔鏡、子宮鏡或泌尿科等手術時，需要大容量生理食鹽水，如使用500CC裝，每次用量超過二、三十袋，須先打開包裝，放入加壓機器，再插入管子，一包操作時間約六十至九十秒，而更換期間手術須中斷，增加手術難度。

永豐化學工業公司為台灣輸液大廠，市占率達到七成，日前因嚴重違反規範，且許可證到期，被勒令停止生產，造成全台輸液缺貨，衛福部預估短缺將到十月，如以500CC單位換算，每月缺口達一五○萬袋。

國民黨立委王育敏表示，以往永豐每月生產一九六萬袋，現在食藥署委請國內其他廠商增產，僅能達到每月四十六萬袋，到了八月，也才增加至五十萬袋，其餘必須仰賴進口，且國外專案進口價格是平常的二至三倍。

儘管醫療院所抱怨聲不斷，但衛福部長邱泰源仍認為，「輸液穩定供應沒有問題」，還特別感謝醫療院所在非常狀況下的體諒，預計七月底就可提供一千CC大包裝輸液。在食藥署積極輔導下，永豐於年底就能恢復正常運作，屆時就可改善二千CC大包裝短缺狀況。

對於食藥署失職，連自家人、執政黨立委林淑芬也看不下去，她表示，次長林靜儀在臉書貼文，聲稱很快就能正常供應，只會講場面話、講漂亮話，而部長卻稱讚其「用心良苦」，「我們的內閣被嘲笑是外星人內閣，我們衛福部會不會被人家嘲笑，是太空人內閣？」

至於百億癌藥基金，立委劉建國指出，病友團體於二○二二年提出癌症新藥基金構想，已等待八一一天之久，但行政院遲遲未送出「癌症防治法」修正草案。邱泰源指出，不會再讓病人等。