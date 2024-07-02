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新聞眼／救生育 別把錯脈、開錯藥

聯合報／ 本報記者黃婉婷

每逢春節年輕人返鄉最怕的一件事情，就是被問「結婚了沒？何時要生？」行政院長卓榮泰昨天語出驚人，稱戶政單位可勾稽資料找出適婚對象的未婚青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，給相關單位介紹獎勵政策，彷彿化身「國家級過年長輩」，雖事後澄清是著眼於「善用內部資料、推動便民措施」，卻也讓人為新內閣捏把冷汗。

台灣總新生兒數持續創新低，民進黨過去八年砸四千億搶救少子化，出生率仍節節下墜。賴清德總統上任後，民眾尚未看到○到廿二歲投資未來政見兌現。

未料新官上任三把火，卓榮泰昨天參與全國戶政日時「突發奇想」，宣稱戶政單位可把適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，把少子化列為可研究、協助對象，讓卓揆成為過年那個愛催婚、催生的長輩。

少子化長年未解，核心問題在於「生養成本過高」，過去蔡政府撒幣催生，反而造成「遷戶口比賽」，動聽的口號一籮筐，包括○到六歲國家一起養、育兒津貼加倍發、平價教保服務、幼托整合等等，銀子大把花，補貼一波波，新生兒仍日漸稀少，顯見政策沒有對症下藥。

進一步看個資問題，卓榮泰針對國會改革法案提出覆議案、聲請釋憲，目的在於阻止政治對手擴張權力損及執政黨，但相較之下，若掌有行政資源後卻「以推動便民措施之名、行濫權介入個資之實」，是將人民隱私權置於何地。

選前賴總統提出「○到廿二歲投資未來世代」政見，說穿了是加碼補貼，並讓雇主提供更具彈性的工作環境，餅畫得很大，但上任以來未見執行，人口政策至今闕如，賴總統拋出「健康台灣推動委員會」等三委員會，也仍是「有包裝、沒內容」的主張。

民進黨執政邁入第九年，賴清德兩周前才提醒黨公職「面對新問題，不能只用老方法」，少子化並非新問題，但不能再用老方法解決，卓揆「急病亂投醫」拋出戶政資料勾稽助攻少子化，儘管出發點良善，卻衍生擾民、侵犯隱私疑慮，賴政府重新審視創新的定義，別再把錯脈、開錯藥單。

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