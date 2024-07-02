歡迎母親返職場 專家：先讓懷孕變光榮的事

台灣少子化嚴重，超高齡社會將至，連年「生不如死」。行政院提出將針對「結婚多年不生的民眾」進行勾稽，希望針對特定族群，提供獎勵政策鼓勵生育，並列為研究對象。專家表示，少子化除了經濟考量，女性職場壓力、育兒環境也要完善。

婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照表示，台灣每年新生兒中，非婚生子女僅占百分之五，遠低歐美國家五成，顯示「先婚後生」為主流。建議政府應從經濟面鼓勵年輕人結婚、生育，例如，韓國生第二、三胎，購房貸款成數就有優惠，另減少懷孕女性職場霸凌，讓女性覺得懷孕是很光榮的事情，而非處處受排擠。

前衛生署長楊志良認為，勾稽人口進行研究是必須的，且應從年輕人真正在乎事項來著手，不分黨派都應共同努力。他說，北歐國家也有少子化問題，但不如台灣嚴重，因為先進國家展現對女性的尊重，如果懷孕將留職留薪留年資，隨時歡迎母親們返回職場。

楊志良指出，先前與鴻海創辦人郭台銘談論過台灣生育政策，那時要求郭從自家公司做起，以身作則，女性員工如生育小孩，可有三年留職停薪的育嬰假，但郭台銘回應「需通過董事會同意，也認為不可行。」這正是台灣少子化無法趨緩的因素之一，希望台灣政黨間應共同正視這項國安危機。

生殖權威教授曾啟瑞表示，民眾對於生育最佳年齡認知嚴重不足，許多夫妻都想要「先有經濟基礎，再規畫生育」，卻錯過最佳生育年齡。他對勾稽樂觀其成，但勾稽後應給予衛教，提醒把握最佳生育年齡。

曾啟瑞舉新加坡為例，新加坡政府蓋國宅給年輕夫妻，每月只要一萬六千元即可入住，且住廿年即可擁有該房，讓大家都負擔得起；台灣應要求大企業附設托育中心，讓員工不用將孩子送去又貴又遠的地方，友善育兒環境。