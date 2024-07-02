寄望戶政救生育率 法界憂濫權

少子化已成國安危機，行政院長卓榮泰昨說，戶政人員最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，或是結婚好幾年還沒動靜，寄望戶政人員能拯救少子化危機。此話讓第一線戶政人員傻眼，有人嘆「我最好能知道誰家該生小孩了」，也認為閣揆對戶政人員的任務和認知，似乎離第一線太遠。法界人士則說，結婚或生子是個人選擇，卓認為立法院多數黨擴權違憲，卻忘記行政權的濫權更為恐怖。

戶政官員 稱此舉擾民

卓榮泰昨天建議戶政單位可將適婚年齡的未婚青年、結婚好幾年未生子的民眾勾稽以便介紹獎勵政策。北部一名戶政官員表示，若要勾稽資料辨識誰還沒結婚？誰還沒生小孩等？恐已涉及個資問題，「行政院長說法已經有點過頭」，不僅侵害個資，也會讓民眾感受擾民，目前地方政府還沒有收到中央相關公文指示。

法界人士說，現行戶政結婚、生子均採登記制，戶政機關原本就有知之權力；不過，列冊及登記是方便管理運用，當事人不見得想讓無關的人有所知悉。卓榮泰的建議言論屬行政指導，每個人的生涯規畫不該由行政權介入或者干涉，甚至要求戶政勸進；如果有個外人知悉個人生活狀態進而敲門勸說結婚或生子，「是不是比自己的父母還要可怕？」

法界呼籲 掌權者節制

一名北部資歷十年的戶政人員說，第一線戶政人員主要工作就是受理戶籍登記，遇到來報出生登記的父母若有一些異樣，可協助填出高風險通報，根本不可能知道誰家有適婚男女、誰家結婚多年沒生孩子等情報，這幾乎需要家訪才會知悉，若戶籍人員要管那麼寬、深入到家戶，那幾乎跟里長沒兩樣，未免太神話戶政人員的角色。

北部檢察官說，早年戶政清查戶口，帶有偷偷檢視有無違法事情的目的，蔡政府時代常聽聞警察因民眾批判施政奉命「查水表」，早被評價為箝制言論自由，卓榮泰還要重來一遍？

法界人士稱，行政權對人民影響最大，但不能無限上綱，掌權的人要自我節制；人民與政府交涉基本上信賴公務員會遵守保密義務，如果卓榮泰想獎勵不婚、不生主義的人結婚、生子，可透過政令宣導來完成，直接下令要求戶政人員利用個資作針對性處理，把人民的隱私權置於何地？

一名主管戶政業務的地方官員說，若運用非勾稽特定個人的大數據，的確可以當施政參考，包括鼓勵民眾結婚、生小孩等政策，戶所人員也能宣導政府政策，但若要勾稽出適婚年齡人口、辨識誰還沒結婚、沒生小孩等，已涉及個資問題，除非有法令依據，否則地方政府不會針對有涉及個人資料的部分去做政策推廣使用。

政院人士昨晚說明，卓揆的致詞主要著眼在政府應善用內部資料，推動簡政便民措施，避免民眾四處奔波，並鼓勵機關導入科技應用，帶給人民更優質且便捷的服務。對於在野質疑，政院表示，統計資料絕對會在合法的前提下，善加運用為政策加值，協助解決社會課題，絕無侵害隱私的疑慮。