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卓揆提出以戶政個資催生 惹議

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文張睿廷林銘翰／台北報導
台灣少子化問題嚴重，行政院長卓榮泰昨提議戶政單位可透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵生育政策，引發在野立委一片譁然。記者林伯東／攝影
台灣少子化問題嚴重，行政院長卓榮泰昨提議戶政單位可透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵生育政策，引發在野立委一片譁然。記者林伯東／攝影

台灣近年少子化問題嚴重，有統計指台灣生育率全球倒數第一，「生不如死」已是進行式，行政院長卓榮泰昨獻策，認為戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還未生子的民眾，透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策。

不過，卓揆此議一出，在野黨認為做法過於荒謬，治標不治本，更嚴重侵犯人民隱私。

卓榮泰昨出席全國戶政日活動時提到，戶政單位第一線面對民眾，業務涉及全國人口盤點與合理規畫，有助國家政策推動，「有健全戶政才有合理的人口規畫」，未來要將AI引入公共領域、政府部門對人民的服務，達到簡政便民，讓人民覺得備受尊重，並隨著時代改變與科技進步加強。

話鋒一轉，卓榮泰提及，少子化要靠戶政人員，他們最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，「或是結婚好幾年還沒動態」；他建議，可以將這些資料勾稽出來給相關單位，做更多獎勵政策的介紹，或政令宣傳上的互相溝通。

卓榮泰認為，這很必要，把國安問題少子化列為可研究、解決、協助的對象，讓戶政工作更往上一級。

藍委：像監督人民 逼生小孩

此言一出，在野立委一片譁然。國民黨立委黃健豪認為，卓榮泰立意良善，但做法荒謬，像是監督人民，竟叫戶政機關勾稽可能產子的家庭資料，提供給相關單位推廣獎勵政策，「逼人家生小孩」。他認為，應透過資料分析家庭背景、教育、就業狀況，進而推出政策，而非施加壓力要求民眾生子。

黃健豪說，生小孩不是只有錢的問題，許多人不婚不生可能是價值觀或社會追求等原因，絕非單單只是獎勵政策這種單一因素，只要推出的政策良善，自然有人願意養家育子。他認為，把婚姻關係和生育與否的資訊拿出來當做針對個人的政策工具，已是侵犯隱私的嚴重問題。

綠委：立意良善 方法須細緻

民眾黨立委麥玉珍批評，解決少子化問題不是單靠勾稽資料就能增加生產誘因，這完全治標不治本，而是要編列相關預算，例如提供學費補助；若要讓年輕人敢婚、敢生，應該透過國家幫忙才會長久，「不是新官上任三把火」，沒有為年輕人的未來著想。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，少子化是國安問題，政府正為增加生育窮盡一些努力，卓榮泰說法立意良善，但實際做法尚不明確；她也提醒，儘管出發點是好的，但在處理的方法上必須非常細緻，務必要顧及被勾稽者感受和疑慮，同時也要避免任何個資洩漏的疑慮，千萬不能有疏忽，避免曲解政府美意。

卓榮泰 少子化

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