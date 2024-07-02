聯合報文學大獎 童偉格獲獎

第十一屆聯合報文學大獎揭曉，小說家童偉格以近作「拉波德氏亂數」和代表作「西北雨」摘下。童偉格是繼吳明益、甘耀明之後，第三位摘下聯合報文學大獎的「六年級作家」；這批「六年級作家」廿年前出道時，被稱為「新鄉土小說家」，摘下聯合報文學大獎證明作品已臻成熟、卓然成家，擺脫「新鄉土」世代標籤走出自己的路，擁有自己的風格。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金一○一萬元，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀王德威、甘耀明、須文蔚、楊照、廖咸浩、盧郁佳、鍾文音等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，最終選出童偉格、夏曼．藍波安、羅智成、陳義芝、舒國治等五位作家。歷經四輪投票，童偉格以一票險勝羅智成，拿下本屆大獎。

一九七七年生於新北市萬里的童偉格，於台北藝術大學取得戲劇碩士，現於台北藝術大學任教。他在世紀初便以魔幻寫實筆法描述家族故事的短篇小說集「王考」豔驚文壇，被譽為「天才小說家」。著有長篇小說「無傷時代」、「西北雨」；戲劇作品「萬物生長」；與胡淑雯合作編選「台灣白色恐怖小說選」、「台灣白色恐怖散文選」等。

「時間會證明所有的寫作者，不同的地方遠大過相同的地方。」談到過去「新鄉土小說家」的封號，童偉格認為，剛出道的小說家書寫原鄉和本土很自然，但學者需要用標籤稱呼新作者，因此出現「新鄉土」對應黃春明時代的「鄉土文學」；他認為文學創作應該「不同大於相同」，這批作家如今的寫作都已超過「新鄉土」。

此次得獎作品「西北雨」和「拉波德氏亂數」，兩部長篇完成的時間相隔十多年，從題材到寫作方式都宛如換了一個人。「西北雨」是童偉格長期經營的東北角家鄉／家族故事，「拉波德氏亂數」卻把舞台搬到國際，描寫東歐的大屠殺歷史。

為什麼不寫台灣的白色恐怖？童偉格認為，台灣的轉型正義不如歐洲成熟，書寫需要更長的時間與更多的理解。他先從國際著手，藉此「摸索寫小說的意志力和可能」，期許在寫作台灣的白色恐怖之前「引進更大的框架」。

寫「拉波德氏亂數」花費十年心力，童偉格透露「現在要開始進入自己的歷史現場」，希望有機會完成一部台灣白色恐怖之書。他期待能用「常溫」書寫政治受難經驗，面對血淋淋的歷史「不需要太刻意的激情和悲憤」，文字平淡卻深刻，俄國作家杜斯妥也夫斯基和南非作家柯慈都曾到達這樣的高度。