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健康你我他／退休力又減分了 學樹獺淡定過活
今年做退休力大調查，發現我又比以前減分，只有40分，屬於第六類的慢慢樹獺型；想一想，應該是和這兩年通貨膨脹、物價上漲很有關係。
其實通膨對不靠股票、炒房的庶民很有感，特別是年邁的退休公教人員。7年前，政府大砍軍公教年金，讓我們退休金至少重挫三分之一以上，而且會逐年遞減，令人憂心以後的病苦及長照經費來源。
另外，政府管控物價成效不大，隨著俄烏戰爭，原物料上漲，連帶使民生食物大漲，估計外食費漲了三分之一以上，雞蛋、藥品、掛號費也都大漲，百元便當消失，但退休金本俸卻連10年要調降，彼漲我消，因此我的退休力怎能不變成樹獺型呢？
我只能靠過去一點小儲蓄來應付疾病。最近我動了某小手術，用較安全一點的方法，竟然要自費16萬元；白內障手術也花了6萬多元醫療費，這更是退休人員財力的負擔。
好在我退休後持續寫作、閱讀，有自己的興趣；每天與老妻散步、健行、攝影、看展，盡量維持日行一萬步，以保持身體的健康。閱讀、寫作、看報等，讓我心靈有點充實感，這才稍微挽回一些其他分數。
既是樹獺，但就學牠的淡定、悠然吧。保持簡單、節省的生活就好，盡本分，活在當下就好了。小舟獨歸去，滄海度餘生，粗茶淡飯勉強過退休生活。
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