含糖飲料當水喝致洗腎 健康解渴3建議

炎炎夏日，許多人會喝杯冰涼的含糖飲料消暑解渴，台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳提出警告，若是養成含糖飲料且替代開水的習慣，小心糖尿病、腎臟病等找上門。

38歲的阿俊，無吸菸、酗酒不良習慣，愛吃高糖高油食物，每天都把含糖飲料當水喝，20幾歲就血糖偏高，但不以為意。直到去年他的雙腳漸漸水腫，呼吸喘，就醫檢查發現已經腎衰竭，必須洗腎。

王奕淳指出，糖尿病不再是長者專屬，統計顯示，40歲以下青年，每100人就有1人糖尿病，且比率持續增加，糖尿病會不知不覺影響身體各系統，造成腎病變且長時間累積，可能需要長期洗腎。

王奕淳提到，含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。

王奕淳提醒大家，平時應養成常補充水分的好習慣，同時採「減糖護腎」策略，以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料，讓腎臟常保健康，民眾若擔心自己患有糖尿病或腎臟病，建議至醫療院所抽血及驗尿檢查，了解自己血糖、腎功能及尿蛋白的狀況，早期發現、早期治療。