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50歲阿湯哥力不從心 原來更年期作怪

聯合報／ 陳冠廷／怡仁醫院泌尿外科主治醫師

50歲阿湯哥，近一年在床上愈來愈力不從心，老婆臉愈來愈臭，每晚早早睡覺，隔天依然工作疲勞，還破天荒地一直出包。這一切現象彷彿宣告阿湯哥正步入中年危機，直到在網路上搜尋到「男性更年期」關鍵字，他立即到泌尿科求診，想知道是不是真的因為荷爾蒙變化，才導致現在的自己處處碰壁。

女性可以從月經周期的改變，得知自己即將進入更年期，也可以用停經做為分辨的確切信號；男性也有更年期，但是症狀不明顯，或會因性功能障礙而羞於求診，更常被認為單純只是其他慢性病、憂鬱情緒、老化問題或生活習慣不佳所致，延後診斷與治療時間。

男性荷爾蒙「睪固酮」主要由男性睪丸及腎上腺製造，過了40歲，濃度會以每年 1-2 %速率逐漸下降，40到55歲是男性更年期的好發期。當體內的睪固酮過低，容易引發許多身心變化與障礙，從骨骼肌肉、代謝肥胖、活力睡眠，到男子漢最重視的性功能等。

有更年期症狀並不完全等於睪固酮不足。當血液檢查出睪固酮不足，加上明顯的症狀，才是醫界定義上的「男性更年期」。

另外，脂肪會抑制荷爾蒙的合成，因此肥胖或代謝症候群較易造成睪固酮不足，而睪固酮不足會讓男人沒有活力、不想運動，更進一步加重肥胖和代謝症候群。要打破惡性循環，首要就是經由生活型態和飲食運動來改善，設法維持肌肉量、降低慢性病風險，更是防止身體老化及影響心理健康。

對於睪固酮低下的病人，補充睪固酮是可行的方式，透過肌肉注射、鼻噴劑或外用擦劑凝膠等方法，都可以有很好的效果。但要特別提醒，對於某些特定疾病或預期還想生小孩的男性不建議使用，治療前還是應充分與醫師溝通討論禁忌症與適應症。

更年期 肥胖

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