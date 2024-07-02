退休力／避免遺產糾紛 4方法確保資產傳承

CFP®國際認證高級理財規畫顧問劉兆安。圖／劉兆安提供 近年名人遺產紛爭常鬧上新聞版面，隨著超高齡社會的到來，退休後如何做好資產規畫，安頓家人並順利將資產傳承給下一代，成為人生的重要課題。CFP®國際認證高級理財規畫顧問劉兆安表示，每個人的退休生活方式不同，最關鍵是認識自身未來的生活型態，了解未來需求，並在需求的基礎上備妥資源，是確保退休生活無虞的關鍵。

討論溝通 維護家庭和諧

劉兆安舉例，有位律師在退休後，兩個女兒皆在國外生活，透過多次家庭會議，與家人討論資產的分配問題，最終達成共識制定了詳細的資產分配計畫，確保每位家庭成員都了解並接受資產的分配方式，顯見提前準備資產分配和溝通的重要性，不僅確保資產的有效傳承，也維護了家庭和諧。

面對高齡化及少子化的到來，身後財產更須要提早規畫，劉兆安提到，曾經有對約50歲的夫妻來諮詢，兩人在年輕時，積累了不少財富，但沒有子女，先生擔心在自己去世後，老婆平時較無理財的規畫，所以他透過理財規畫顧問進行有效資產管理，並以保險和信託確保老婆仍能擁有穩定的生活保障。

許多長輩會擔心如何順利將資產傳承給繼承人，劉兆安建議，可以保險、信託、不動產和遺囑等4種方式進行傳承。保險是指定受益人的理想方式；信託可確保資產在特定條件下進行管理和分配；不動產需依個人情況評估其適用性；遺囑和意定監護，則是能提前計畫的傳承工具，以確保個人無法自行決定時，資產能按照自身意願進行分配和管理，提前預立醫囑，可確保醫療和財務方面依照個人意願進行。

避免過度投資 導致虧損

在資產傳承的過程中，可能會遇到投資風險、健康風險、政策變動和突發事件等挑戰。劉兆安提醒，退休人士應避免過度投資或不當投資，導致資金虧損，這不僅會影響他們的退休生活，也會為資產傳承帶來困難，例如退休後也可能面臨健康狀況不佳，需要大量的醫療費用，所以要記得準備預備金，以應對突發事件。

有些長者因住在不適合的住宅裡，造成生活起居的不便，劉兆安建議，應提前找到適合未來居住的地方，像有電梯、方便進出、離醫院較近的住宅地點，已屆退休人士則應考慮以房養老、包租代管等方式來管理房產，並籌備相關需求資金，以確保晚年生活無憂。

了解需求 確保生活無虞

面對退休生活，最關鍵的準備工作，就是認識自己未來的生活型態。劉兆安強調，了解未來的需求，並在這些需求的基礎上準備資源，是確保退休生活無虞，最關鍵的一點。

聯合報與「台灣理財規劃產業發展促進會（TFPA）」合作舉辦退休5力課程「財務安心系列—簡單打造專屬理財藍圖」。劉兆安將在「財富傳承篇─富足退休與資產傳承攻略」課程中說明如何根據財務狀況，制定合理的投資計畫，有效避免不必要的問題和風險；透過合理的資產傳承規畫，保障晚年生活，還能確保資產順利傳承給下一代，為家庭的未來打下堅實的基礎。