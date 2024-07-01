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加熱菸健康風險評估 衛福部官員：將盡快公布
有關加熱菸健康風險評估問題，衛福部國健署署長吳昭軍說，健康風險評估審查會每個月大概開會三次到四次，只要業者符合當初要求提供的資料，能夠說服審查委員，有結果就會公布。
吳昭軍是在立法院社福衛環委員會，答覆國民黨立委牛煦庭質詢時，做了以上表示。牛煦庭說，有些前期已有結論的，應該可以分階段先行公布，請衛福部長邱泰源研議。邱泰源回答牛煦庭質詢說，他會對立委的建議進行研議。
由於加熱菸仍未開放進口，造成黑市及走私亂象，牛煦庭表示，有走私就代表民眾使用加熱菸，健康風險評估審查時間太長，基於國人對健康風險有知情權，應分階段公布已有結論的審查結果；菸害防制法修正通過16個月，健康風險評估審查目前還未公布，衛福部審查這麼長的時間，應該有部分結果，是否可合理揭露，讓國人了解。
吳昭軍指出，健康風險評估審查會每個月大概開會三次到四次，只要業者符合當初要求提供的資料，能夠說服審查委員，有結果就會公布。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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