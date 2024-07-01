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展示槽模擬溪流生態 如置身原始棲地觀察國寶魚

中央社／ 苗栗縣1日電
雪霸國家公園管理處翻修台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，其中展示槽以「模擬自然溪流生態」設計營造不同視角，讓遊客彷彿在原始棲地七家灣溪畔觀察台灣國寶魚。 雪霸國家公園管理處提供／中央社
雪霸國家公園管理處翻修台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，其中展示槽以「模擬自然溪流生態」設計營造不同視角，讓遊客彷彿在原始棲地七家灣溪畔觀察台灣國寶魚。 雪霸國家公園管理處提供／中央社

雪霸國家公園管理處翻修台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，其中展示槽以「模擬自然溪流生態」設計營造不同視角，讓遊客彷彿在原始棲地七家灣溪畔，近距離觀察台灣國寶魚。

雪霸國家公園管理處今天表示，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心是遊客造訪武陵遊憩區的熱門景點之一，每年有逾10萬人次前往瞭解台灣櫻花鉤吻鮭的保育成果；其中，最引人入勝的是模擬天然棲地的水族缸，可以近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態。

為維護展示槽安全及提升展示館觀賞品質，雪管處去年9月15日起封閉進行生態中心及周邊設施改善工程，歷經9個月的翻新整修，鮭魚生態中心2樓展示館明天將重新開幕。

雪管處指出，展示槽整修設計以「模擬自然溪流生態」為概念，於不同水深的展示槽，調整水流大小，再利用倒木、石頭擺放堆疊，營造出瀑布、深潭、淺瀨、緩流等溪流地形；並於岸邊栽種七家灣溪原生植物，如冷水麻、苔癬等。展示槽高度模擬七家灣溪溪流原始生態，讓遊客在展示館內，也能彷彿在七家灣溪畔邊觀察。

此外，整修後的展示槽，設計成能平視和俯視觀賞兩種角度，平視時可觀察到鮭魚體側8到12個橢圓形斑點、吻部鉤吻狀等形態特徵；俯視時如同漫步於溪流邊，感受鮭魚逆流而上的生命力，讓遊客可透過多樣的視角觀察台灣國寶魚。

雪管處說，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心重新開放後，未來除週一休館外，每天開放時間為上午9至12時；下午1時至5時。

國家公園 國寶 櫻花鉤吻鮭 武陵 雪霸 鮭魚

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