SRF電廠進駐桃園敗部復活 藍醞釀7月北上抗議

桃園市政府3月廢止台灣立方、可寧衛和立疆3家SRF發電廠進駐桃園科技工業區許可，但行政命令6月被經濟部撤銷，引發地方強烈反彈。國民黨立委涂權吉、桃園市議員吳進昌、許更生今晚聯合聲明，將在本月北上包圍經濟部陳情抗議，盼鄉親一起守護淨土。

涂權吉今晚透過新聞稿表示，經濟部訴願會指稱「經濟部入園推薦函」不是廠商進駐必要條件，但當初就是經濟部主動召集鄭文燦前市府進行協商會議，要求專案放行3家廠商，前市府才要求經濟部必須發函推薦並載明會議記錄中；經濟部打臉自己，為的是護航廠商，遮掩政府錯誤的能源政策。

吳進昌指出，3家SRF焚化爐發電廠入園許可被廢止後必然進行訴訟，經濟部選前收回推薦函，選後又幫業者撤銷市府的廢止入園處分，擺明就是要將國賠責任甩鍋給張善政市府，鄉親群情激憤，對於中央甩鍋地方政府的說詞根本不能接受。

許更生也批，觀音人就是不要三家SRF焚化爐發電廠進駐桃科，如果政策推動不尊重地方民意、罔顧鄉親健康，自己一定會北上包圍抗議經濟部表達不滿。