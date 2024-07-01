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西雅圖直飛搶客 華航限定彩繪列車今首度桃捷亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供

華航直飛西雅圖彩繪列車」今首度亮相桃園捷運，即日起至7月31日期間限定推出，彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站，為炎炎仲夏帶來浪漫愜意的捷運體驗。

看好通勤及出國人潮，華航首次與桃捷合作彩繪列車，「華航直飛西雅圖彩繪列車」以漸層紫色天幕為基底，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點，包含太空針塔、大摩天輪、派克市場、雷尼爾山及流行文化博物館等，打造最美的捷運列車。

華航表示，車廂內也極具設計巧思，從車廂內地貼到窗貼都呼應列車外觀的紫色視覺，營造出身臨其境的浪漫氛圍，讓乘客提前感受西雅圖的城市魅力，另外，車廂握把上也有小驚喜。

華航表示，為歡慶西雅圖直飛，加碼舉辦拍照打卡抽獎活動，只需依活動辦法拍攝「華航直飛西雅圖彩繪列車」照片，在7月31日前於華航Facebook官方粉絲頁活動貼文完成投稿，就有機會獲得超級好禮，包含台北-西雅圖經濟艙來回機票、西雅圖首航禮及華航限量永續救生衣包等豐富獎品，詳細活動辦法請鎖定華航Facebook官方粉絲頁。

另外，星宇航空今日正式插旗越南第4個航點「富國島」，每周五班往返，首航班機JX705於今天下午3時啟航，在近200位旅客的見證下完成灑水儀式，預計於下午5時55分抵達富國島；星宇航空也準備雅詩蘭黛全新全能高效防曬隔離乳作為首航禮，讓旅客盡情享受海島豔陽。

而眾所期待的「戀夏富國島」實鏡秀人選今首度亮相，身高183公分的浩恩，目前在美國主修Music Performance，除了曾是日本職籃球員，還是位小提琴家；另還有來自台大法律系的氣質美少女珈儀。5位實境秀人選於登機前，一同在主題背板前拿著特別準備的拍照道具合影留念，現場氣氛熱絡歡樂。

星宇航空表示，本次入選的3男2女將搭乘星宇航空首航班機JX705，飛往富國島共度5天4夜，究竟來自不同背景及個性的5人將擦出什麼樣的曖昧火花？而富國島又有哪些適合情侶約會的私房景點？敬請持續鎖定星宇航空官方社群平台搶先直擊最新、最獨家的花絮行程。

眾所期待的「戀夏富國島」實鏡秀人選今日首度亮相。圖／星宇航空提供
眾所期待的「戀夏富國島」實鏡秀人選今日首度亮相。圖／星宇航空提供
星宇航空首航禮物-SNOOPY富國島聯名收納包及雅詩蘭黛「全能高效防曬隔離乳SPF 50+ PA++++」。圖／星宇航空提供
星宇航空首航禮物-SNOOPY富國島聯名收納包及雅詩蘭黛「全能高效防曬隔離乳SPF 50+ PA++++」。圖／星宇航空提供
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供
華航首次與桃捷合作彩繪列車，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點。圖／華航提供
星宇航空富國島首航班機JX705在近兩百位旅客的見證下完成灑水儀式。圖／星宇航空提供
星宇航空富國島首航班機JX705在近兩百位旅客的見證下完成灑水儀式。圖／星宇航空提供
「華航直飛西雅圖彩繪列車」今首度亮相桃園捷運，即日起至7月31日期間限定推出，彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站。圖／華航提供
「華航直飛西雅圖彩繪列車」今首度亮相桃園捷運，即日起至7月31日期間限定推出，彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站。圖／華航提供

彩繪列車 華航 西雅圖

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