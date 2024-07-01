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部桃掛號系統大當機 凌濤：桃園人的命交給松鼠？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院今天傳出因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院今天傳出因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院今晨因電力突然降壓導致全院掛號、領藥系統大當機，國民黨桃園市議員凌濤諷刺，上周桃園才因山區雷擊，造成大溪、復興區上萬戶停電，今天又因松鼠遭電擊，影響醫院系統，「難道台電要把桃園人的命寄託在松鼠身上嗎？」

國民黨桃園市議員詹江村爆料，部桃今晨因電力突然降壓導致全院掛號、領藥系統大當機，現場只能人工叫號，連精密的醫療器材也受波及。對此，台電坦言凌晨5點因松鼠遭電擊影響饋線，瞬間降壓10秒。

部桃則僅低調回應，醫院「網路因故異常」，已緊急處置，不影響上午門診作業。部桃另向市府衛生局稱僅有「門診叫號燈」故障，無其他設備損壞。

凌濤今晚發文抨擊，台灣頻繁停電，桃園首當其衝，上周桃園才剛因山區雷擊，造成福安變電所饋線全停，大溪區、復興區共萬戶停電；今天又因松鼠遭電擊，使醫院系統當機，「難道台電要把桃園人的命寄託在松鼠身上嗎？」批評台電供電不穩，嚴重影響桃園人生命安全。

凌濤提到，衛福部的「醫療機構設置標準」第3條醫院設置基準中明定，醫療機構應設有緊急供電設備，衛福部有無因應台電現在頻繁停電的現況，加強檢視各大醫院的緊急發電設備？

凌濤也嘆，部桃深受停電之苦，還須四兩撥千斤，幫經濟部護航停電，強調「未影響本院醫療作業」，這無疑對醫院產生雙重壓力；為避免缺電，台電曾降壓供電，導致桃園電力設備大量受損，此次又影響關乎人命的醫療院所，經濟部還要說台灣不缺電嗎？

停電 台電 桃園

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