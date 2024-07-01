農粉幣上路首日太踴躍 農村水保署急增系統效能
振興花蓮農產業，農業部將發送70萬張「農粉幣」，今天上路後獲民眾熱烈參與，導致網站一度塞車，系統已於中午恢復運作，農業部截至下午5時統計，已經完成領幣2300張。
因應0403花蓮強震，農業部繼推出運費、宅配費用補助，7月1日至10月31日推出「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，共70萬張、每張價值250元，且免抽，使用期限最晚為11月30日。
不過，方案今天上路第一天就獲民眾熱烈參與，系統一度塞車，農村水保署發布新聞稿表示，收到相關回報後，已立即進行改善，系統於中午回復運作。
農村水保署說，已緊急增加主機資源及網路效能，以應對民眾及業者需求，也增加客服人員，協助領用幣的民眾或業者順利完成程序，中午陸續排除延遲狀況，將持續監控，並進行系統優化，確保活動期間運作順暢。
取得農粉幣方式有2種，第1種是造訪花蓮，註冊加入「農業易遊網」，登入會員後開啟定位即可領取1張，同1名會員限領1次，領取後7天內可在花蓮縣內農粉幣方案商家消費時抵用，逾期未用，系統會直接回收。
第2類是前往農業部指定的電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元者，可獲贈1張農粉幣，買愈多送愈多，並須在發送後2個月內到花蓮合作業者處消費抵用，最晚使用期限為11月30日。
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