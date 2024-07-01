國4后豐交流道增設東入西出匝道 李孟諺：絕對有其必要
立法院交通委員會今考察台中交通建設，交通部長李孟諺指出，后豐交流道除可增加產業運輸的便捷性，也減少行人及機車族與大型車輛接觸的風險，絕對有其必要性；另舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站部分，則將指示台鐵公司加速推動。
交委會今考察「台中機場捷運橘線進度」、「國4后豐交流道增設東入西出匝道」及「舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站」等重大工程議題。
國4后豐交流道增設東入西出匝道部分，國4豐原至潭子路段在去年1月16日全線通車後，豐勢交流道可提供東向（東入及西出匝道）進出高速公路服務功能。但台中市政府、當地民代及民眾建議應於后豐交流道增設東入西出匝道，以有效改善繞路及塞車等問題。
李孟諺表示，后豐交流道鄰近中部科學園區，有大量車流通行需求，增設上下匝道除可增加產業運輸的便捷性，更能減少行人及機車族與大型車輛接觸的風險，不但照顧產業，也能守護道安，絕對有其必要性。
李孟諺指出，據了解，國科會將針對科學園區聯外道路（如平面道路、交流道等）進行盤點，建議台中市政府盡速啟動本案可行性評估作業，以利後續納入討論，並於完成可行性評估後，循序向高公局提出申請；經費部分，用地費依往例是由地方負責，交通部則承諾全額支應工程費用。
針對舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站部分，台鐵公司說明，軌道自行車將以號隧道口延伸至舊泰安站，列為優先發展目標。
李孟諺表示，該計畫串連舊山線百年鐵道文化及景點，包含勝興車站、魚藤坪鐵橋、龍騰斷橋遺址、隧道群、大安溪花樑鋼橋、舊泰安車站等，打造鐵道接駁低碳旅遊，交通部將全力支持，後續請台鐵公司加速推動相關作業。
另外，大安溪花樑鋼橋為台中市政府與苗栗縣政府共同指定古蹟，考量古蹟跨2縣市，依文化資產保存法規定，須送2縣市政府辦理文資審議，為利後續計畫推動，請2縣市政府協助研議整合辦理，交通部將盡速審查此案並送交行政院核定，以最大的力量支持中部地區觀光發展，讓此處成為台灣國際觀光的一大新亮點。
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