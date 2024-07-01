串連機場、商圈 李孟諺：台中捷運橘線也是「黃金線」

立法院交通委員會今考察台中交通建設，交通部長李孟諺指出，台中市為全國第2大城市，人口突破285萬人，而捷運橘線經過機場、車站、軟體園區及各大商圈，不只是「橘」線，更是「黃金線」，交通部將秉持支持捷運藍綠線的態度，盼盡早完成工程，優化台中地區捷運路網。

交委會今考察「台中機場捷運橘線進度」、「國4后豐交流道增設東入西出匝道」及「舊山線鐵道自行車延駛至舊泰安站」等重大工程議題。

台中市政府說明，捷運橘線可行性研究計畫範圍，由台中國際機場為起點，沿中清路至水湳轉運中心，經中國附醫、台中火車站、中興大學、大里、霧峰，終點為立法院中部辦公室（前省議會），路線長約29.23公里（高架15.19公里，地下13.49公里，平面0.55公里），設26座車站，採中運量捷運系統。

李孟諺表示，台中市為全國第二大城市，人口突破285萬人，交通建設需中央與地方攜手合作，交通部會支持台中地區的交通建設。

李孟諺指出，台中市近年來發展迅速，而捷運橘線經過機場、車站、軟體園區及各大商圈，是串聯台中交通及各項設施的重要樞紐，可說不只是「橘」線，更是「黃金線」。