年輕夫妻不願生 楊志良：女性應有3年留職留薪留年資假

台灣連年生不如死，少子化問題嚴重，而超高齡化社會也即將來到。行政院提出將針對「結婚多年不生的民眾」進行勾稽，希望提供獎勵政策鼓勵生育，同時列為研究對象。專家表示，經濟問題是首要考量，同時也要讓社會對於女性生育當作光榮的事情，許多女性一懷孕，就面臨職場壓力，要讓女性願意生育、敢生育，要求大企業完善生育政策，同時托育機構也要足夠。

「整個社會都要將『母親』視為一項工作。」前衛生署長楊志良表示，北歐國家雖有少子化，但不如台灣嚴重，因為從職場環境就展現出對女性的尊重，女性有選擇成為或不成為母親的自由，若懷孕職場要提供「留職留薪留年資」的方式，隨時歡迎母親們返回職場，台灣要從軍公教體系開始執行。

楊志良表示，先前跟鴻海創辦人郭台銘因為選舉談論台灣的生育政策，要求他從自己的公司開始以身作則，讓女性員工生育小孩有3年留職停薪的育嬰假，但郭台銘回應說得通過董事會同意，可行性很低。這是台灣少子化無法趨緩的因素之一，台灣政黨間不要再彼此撕裂，應共同正視這項國安危機。

楊志良以日本作為借鑒，日本年輕人因為「老人都佔據高位」，讓年輕人普遍覺得「反正我拚也沒有用，打拼也不會有希望」，因此愈來愈不想努力、不願成家立業，日本女性甚至開始不談戀愛了，反正養得起自己就好。

「5成不孕症夫妻，都是想先拚經濟而晚育。」生殖醫師曾啟瑞表示，臨床發現，民眾對於生育最佳年齡認知嚴重不足，女性卵子32歲後開始逐漸下降，35歲後更是雪崩式下降，質與量都下降，但許多夫妻都想要先有經濟基礎，在來規劃生育，卻不知道一拚就錯過最佳生育年齡。政府勾稽後應給予衛教提醒。

曾啟瑞舉新加坡為例，新加坡政府蓋國宅給年輕夫妻，只要每月折合台幣1萬6000元的租金即可入住，且住20年即可擁有該房，讓大家都負擔得起，鼓勵年輕人生育；而台灣應透過行政命令，要求大企業附設托育中心，讓員工不用將孩子送去又貴又遠的地方，友善育兒環境。

婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照則表示，台灣教育年齡延長，過往高中畢業開始就業，到後來大學文憑普及，如今更延後到研究所畢業才出來工作，進入職場的年齡延後，自然晚婚。

黃敏照說，台灣非婚生子女僅佔新生兒5%，遠低歐美國家5成之數，顯示先婚後生為主流，因此台灣政策應從經濟面鼓勵年輕人生育，像是韓國生第二、三胎，購房貸款成數有優惠政策，減少懷孕婦女面臨職場霸凌問題，讓女性覺得懷孕是很光榮的事情，而非處處受排擠。