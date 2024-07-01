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TPASS上路滿周年破5.7億人次使用 運量成長6％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
TPASS通勤月票上路迄今已滿1周年，累計約768.8萬人次加值購買通勤月票，公路局統計至6月30日止，累計約5.74億人次使用，今年上半年較去年下半年TPASS運量成長6％。聯合報系資料照
TPASS通勤月票上路迄今已滿1周年，累計約768.8萬人次加值購買通勤月票，公路局統計至6月30日止，累計約5.74億人次使用，今年上半年較去年下半年TPASS運量成長6％。聯合報系資料照

TPASS通勤月票去年7月1日上路，迄今已滿1周年，目前已有19個縣市上路實施，累計約768.8萬人次加值購買通勤月票，公路局統計至6月30日止，累計約5.74億人次使用，今年上半年較去年下半年TPASS運量成長6％；公路局表示，TPASS慶周年乘車金活動已有逾10萬人登陸，將於7月16日抽出得主。

根據統計，TPASS推出至今年6月30日止，全國累計約768.8萬人次加值購買，並累計有約5.74億人次使用通勤月票搭乘各類運具；今年6月全國約有60.5萬人次加值購買TPASS，包含基北北桃約47.6萬人次、中彰投苗約2.3萬人次、南高屏約7.5萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.9萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。

使用月票搭乘公共運輸人次部分，6月份全國約有4848.0萬人次使用月票，包含台鐵409.9萬人次、捷運（含輕軌）2293.4萬人次、公車（含市區公車及公路客運）1884.1萬人次、其他運具（含公共自行車及渡輪）260.5萬人次。

公路局表示，TPASS自去年7月1日上路實施已滿周年，隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續穩定成長，經統計，今年上半年共約2.96億人次使用，相較去年下半年TPASS運量，成長6％。

公路局指出，「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動，已於6月30日截止登錄，共有超過10萬人完成登錄，將於7月16日抽出幸運得主，呼籲民眾用行動支持公共運輸及TPASS月票。

TPASS 公共運輸

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