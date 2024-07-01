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立委憂健康委員會架空衛福部 邱泰源喊沒疑慮

中央社／ 台北1日電
衛福部長邱泰源。聯合報系記者邱德祥／攝影
衛福部長邱泰源。聯合報系記者邱德祥／攝影

總統賴清德成立健康台灣推動委員會，陸續被外界質疑與衛福部分工模糊，多名立法委員今天擔心衛福部被架空，衛福部長邱泰源強調絕無此疑慮，「他們都會尊重我」。

賴總統日前親自舉行記者會宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組委員會。其中「健康台灣推動委員會」副召集人是健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠及行政院政務委員陳時中。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌症基金及健康投資等事項」專題報告。國民黨立委邱鎮軍與王育敏等人，對「健康台灣推動委員會」設立都提出質疑，擔心衛福部被架空，甚至可能出現「傀儡部長」。

邱泰源表示，全程參與健康台灣推動委員會籌備過程，清楚委員會屬於委員制，偏向專家討論性質為主，再由行政院落實到國家施政。衛福部運作仍如常，毫無窒礙難行之處，政府各部門之間絕對是溝通順暢。

邱泰源也提到，賴總統是相當優秀的醫師、陳志鴻也是他的台大老師，政策溝通無礙，從過去的合作經驗，「我覺得他們都會尊重我」，有政策執行的衛福部與提供專家討論的委員會，這是「非常感恩」的作法，不認為會被架空。

溝通 衛福部 邱泰源

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