花蓮農粉幣上路首日當機 民怨「無法在農會買雞蛋」

403花蓮地震衝擊地方產業，農業部為振興花蓮農村與農產業，推出「農粉幣」，沒想到今天上路首日疑似太多人領，導致系統當機，無法掃描QRcode兌幣，引起民眾抱怨「連到農會買個雞蛋都沒辦法」，業者只能先留下客人資料，擔心未來恐請不到錢，希望中央盡快解決。

農業部振興花蓮農產經濟，即日起至10月底推出「花蓮振興農粉幣」，預計發放70萬張，每張250元，使用期限至11月30日，可到花蓮合作業者實體場域消費農特產品、農業體驗活動、門票或伴手好物等項目，民眾只要出示農粉幣條碼給業者掃描後，能直接折抵消費，限1次抵用，不得找零。

沒想到今天農粉幣一上路，疑似太多民眾上網登記領取，導致系統當機，店家無法掃瞄農粉幣QR code，引發民怨，只見手機上顯示「輸入票券不適用於場域，請再次確認使用規則」，批評系統太難用。

適用農粉幣消費的賞鯨業者呂世明表示，今天聽聞朋友稱無法使用農粉幣，用自己帳號嘗試後，竟出現「不適用於該場域」的通知，且據他所知，就連農會超市、名產店也無法使用。現在只能請客人留資料及截圖QR code的照片，很擔心後續會請不到錢，希望能儘早修復系統。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，農會今天遇到農粉幣無法使用的情況，研判承包商可能預期領取人數可能不多，因此系統沒辦法一下子容納那麼多人使用，才會遇到這樣的情形。